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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Maskvoje sprogo automobilis: nukentėjo buvusio prorusiško Ukrainos premjero kolega

2026-11-13 11:59 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-13 11:59
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Lapkričio 13-osios rytą Maskvos Čertanovo rajone sprogo visureigis „Toyota“, pranešė „The Moscow Times“. Manoma, kad sprogimą sukėlė po automobiliu padėtas savadarbis sprogstamasis įtaisas. Per sprogimą nukentėjo prie vairo sėdėjęs automobilio savininkas – buvusio Ukrainos ministro pirmininko Nikolajaus Azarovo atstovas spaudai, 72 metų žurnalistas Sergejus Zavorotnas.

Sprogimas Maskvoje

Lapkričio 13-osios rytą Maskvos Čertanovo rajone sprogo visureigis „Toyota“, pranešė „The Moscow Times“. Manoma, kad sprogimą sukėlė po automobiliu padėtas savadarbis sprogstamasis įtaisas. Per sprogimą nukentėjo prie vairo sėdėjęs automobilio savininkas – buvusio Ukrainos ministro pirmininko Nikolajaus Azarovo atstovas spaudai, 72 metų žurnalistas Sergejus Zavorotnas.

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Vairuotojas Kirovogrado gatve spėjo nuvažiuoti apie 200 metrų, o tada nugriaudėjo sprogimas. Sprogimo banga nubloškė S. Zavorotną į važiuojamąją kelio dalį. Liudytojai bandė suteikti jam pirmąją pagalbą, o vėliau nukentėjusysis buvo nuvežtas į ligoninę. Jis patyrė galvos smegenų sumušimą, šonkaulių ir atvirą blauzdos lūžį, neteko kairės rankos. Apie kitus nukentėjusiuosius nepranešta.

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Maskvoje sprogo buvusio Ukrainos premjero Azarovo atstovo spaudai automobilis

Sprogimui panaudota magnetinė mina, kurios galia prilygo maždaug 300 gramų trotilo. Teisėsaugos pareigūnai incidentą tiria kaip pasikėsinimą nužudyti visuomenei pavojingu būdu, tačiau vėliau nusikalstama veika gali būti perkvalifikuota į teroro aktą, pranešė „Kommersant“.

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S. Zavorotnas gimė 1954 metais Chabarovske. Aštuntajame dešimtmetyje jis baigė Kyjivo valstybinį universitetą, vėliau ilgai gyveno ir dirbo Ukrainoje. Viktorui Janukovyčiui einant prezidento pareigas (2010–2014 m.), S. Zavorotnas buvo ministro pirmininko N. Azarovo atstovas spaudai.

2014 m. Ukrainoje pasikeitus valdžiai, jis kartu su keliais kitais buvusiais V. Janukovyčiaus ir N. Azarovo darbuotojais išvyko į Rusiją. Ten jis tęsė visuomeninę veiklą, laikėsi antivakarietiškų ir Kremliui palankių pažiūrų. S. Zavorotnas įkūrė žiniasklaidos priemonę „Antifašistas“. 2018 m. jis išleido knygą apie tai, kaip Rusija prarado Ukrainą. Joje Maidano įvykius vadino perversmu, parengtu Vakarų specialiųjų tarnybų, ir teigė, kad Rusijos valdžia ir specialiosios tarnybos į tai reagavo vangiai.

S. Zavorotno automobilio susprogdinimas yra jau antras per dvi dienas toks incidentas Rusijoje. Dieną anksčiau Sankt Peterburge taip pat buvo susprogdintas automobilis, prie kurio vairo, kaip manoma, sėdėjo pulkininkas Andrejus Chodykinas, 6-osios oro pajėgų ir oro gynybos armijos vado pavaduotojas. Teisėsaugos pareigūnai nustatė įtariamo sprogdinimo organizatoriaus tapatybę, tačiau netrukus paaiškėjo, kad šis asmuo jau išvyko iš Rusijos ir pasislėpė Moldovoje.

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