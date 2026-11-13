Zelenskis kreipėsi į JAV: Ukraina nesulaukė paaiškinimų

Kyjivas šiuo tinklu naudojasi ryšiui fronto linijoje palaikyti, taip pat valdyti dronams, įskaitant perėmėjus, numušančius atskrendančius Rusijos dronus.
V. Zelenskis ketvirtadienį teigė, kad Ukrainos kariuomenė susiduria su „sisteminiais“ šios paslaugos, kurią teikia Elono Musko bendrovė „SpaceX“, apribojimais – ryšys veikia tik prietaisams judant lėčiau nei 161 km per valandą greičiu.
„Mes vis dar neturime aiškių paaiškinimų“, – penktadienį sakė V. Zelenskis, patvirtindamas, kad ribojimai vis dar galioja „palei visą fronto liniją“ ir Rusijos okupuotoje teritorijoje.
„Nurodžiau Ukrainos užsienio reikalų ministerijai ir gynybos ministrui suaktyvinti ryšius su JAV Valstybės departamentu, Pentagonu ir „SpaceX“, kad gautume paaiškinimus ir išspręstume situaciją“, – socialiniuose tinkluose sakė jis.
Ukrainiečiams faktiškai neįmanoma perimti Rusijos reaktyvinių dronų
Šaltinis Gynybos ministerijoje teigė, kad greičio apribojimai netaikomi Ukrainos kontroliuojamose teritorijose.
Ukrainiečiai tvirtina, kad dėl ribojimų jiems faktiškai neįmanoma perimti Rusijos reaktyvinių dronų, galinčių skrieti iki 1 000 km per val. greičiu.
Ukraina apie problemas naudojant „Starshield“ pirmą kartą pranešė praėjusį mėnesį, po V. Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ginčo dėl JAV ir Rusijos susitarimo dyzelino klausimu. Vėliau prieiga buvo atkurta.
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