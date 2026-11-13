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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis kreipėsi į JAV: Ukraina nesulaukė paaiškinimų

2026-11-13 16:59 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-11-13 16:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukraina vis dar nesulaukė paaiškinimo, kodėl buvo apribota prieiga prie palydovinio ryšio tinklo „Starshield“, penktadienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Zelenskis paskelbė, kad sutiktų su karo įšaldymu: mums dabar reikia sustoti EPA
GALERIJA (23)

Ukraina vis dar nesulaukė paaiškinimo, kodėl buvo apribota prieiga prie palydovinio ryšio tinklo „Starshield“, penktadienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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Kyjivas šiuo tinklu naudojasi ryšiui fronto linijoje palaikyti, taip pat valdyti dronams, įskaitant perėmėjus, numušančius atskrendančius Rusijos dronus.

V. Zelenskis ketvirtadienį teigė, kad Ukrainos kariuomenė susiduria su „sisteminiais“ šios paslaugos, kurią teikia Elono Musko bendrovė „SpaceX“, apribojimais – ryšys veikia tik prietaisams judant lėčiau nei 161 km per valandą greičiu.

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„Mes vis dar neturime aiškių paaiškinimų“, – penktadienį sakė V. Zelenskis, patvirtindamas, kad ribojimai vis dar galioja „palei visą fronto liniją“ ir Rusijos okupuotoje teritorijoje.

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„Nurodžiau Ukrainos užsienio reikalų ministerijai ir gynybos ministrui suaktyvinti ryšius su JAV Valstybės departamentu, Pentagonu ir „SpaceX“, kad gautume paaiškinimus ir išspręstume situaciją“, – socialiniuose tinkluose sakė jis.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Ukrainiečiams faktiškai neįmanoma perimti Rusijos reaktyvinių dronų

Šaltinis Gynybos ministerijoje teigė, kad greičio apribojimai netaikomi Ukrainos kontroliuojamose teritorijose.

Ukrainiečiai tvirtina, kad dėl ribojimų jiems faktiškai neįmanoma perimti Rusijos reaktyvinių dronų, galinčių skrieti iki 1 000 km per val. greičiu.

Ukraina apie problemas naudojant „Starshield“ pirmą kartą pranešė praėjusį mėnesį, po V. Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ginčo dėl JAV ir Rusijos susitarimo dyzelino klausimu. Vėliau prieiga buvo atkurta.

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zalias issigimelis
zalias issigimelis
2026-11-13 17:11
isijaute i Visatos valdovo vaidmeni,kuri jam skyre euroliberastu gauja,ir bando reikalauti is Trumpo pasiaiskinimu?)))kai baigsis karas,uz sito urodo gyvybe niekas 5 centu neduos...pacioje Ukrainoje jo nekencia absoliuciai visi,nuo politiku iki paprastu zmogeliu
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Jo
Jo
2026-11-13 17:15
Ileisk kiaule į bažnyčią, ant altoriaus prisiks
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po dvieju
po dvieju
2026-11-13 17:12
metu ukrai gales i fronta bobas ir vaikus gaudyt
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