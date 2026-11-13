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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas sulaukė ketvirto anūko: Zelenskio pavardės atsisakė

2026-11-13 09:35 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-13 09:35
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Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui, tikėtina, gimė ketvirtas anūkas, skelbia „Agentstvo“.

Maldyvai, Malaga ir Alpės: Putino dukros ir buvusi žmona mėgavosi kelionėmis po Vakarų šalis (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
GALERIJA (14)

Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui, tikėtina, gimė ketvirtas anūkas, skelbia „Agentstvo“.

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Anot pranešimo, V. Putino dukra Katerina Tichonova 2025 m. rugpjūčio 15 d. susilaukė sūnaus Adriano.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas (Stop kadrai iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)

Skelbiama, kad Putinui gimė ketvirtas anūkas

Kanalas skelbia, kad gavo prieigą prie nutekėjusių civilinės metrikacijos įrašų. Skirtingai nei K. Tichonovos dukrai, sūnui suteikta ne tėvo (Igorio Zelenskio), o motinos pavardė.

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Duomenys rodo, kad sūnus K. Tichonovai gimė Maskvoje, pirmasis dokumentas apie jo gimimą gimdymo dieną buvo išduotas Prezidento administracijos Centrinėje klinikinėje ligoninėje.

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„Gimimo liudijimas berniukui Čertanovskio civilinės metrikacijos skyriuje Maskvoje buvo išduotas tik 2026 m. liepos 10 d., praėjus beveik 11 mėnesių po gimdymo. Pagal įstatymą tėvai privalo pranešti apie vaiko gimimą ne vėliau kaip per mėnesį. Kodėl registracija užtruko, neaišku. Tai gali būti susiję tiek su Putino šeimos noru nuslėpti prezidento ketvirtojo anūko gimimą, tiek su sunkumais dėl skirtingų tėvų pavardžių (Tichonovas ir Zelenskis)“ – rašoma pranešime.

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Pastaraisiais metais K. Tichonova kurį laiką buvo matoma viešumoje, tačiau nuotoliniu būdu.

Tichonova bent jau nuo 2021 m. viešai pasisakydavo tik per vaizdo ryšį: Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, „Innopraktika“ kongresuose, „Data Fusion“ konferencijoje. Taip buvo ir 2025 m. birželį, likus dviem mėnesiams iki sūnaus gimimo. Praėjus penkioms savaitėms po gimdymo, rugsėjo mėnesį, ji vaizdo ryšiu kreipėsi į „Innopraktika“ rengiamo festivalio „Razgon“ dalyvius. Po metų, 2026 m. rugsėjo mėnesį, ji asmeniškai išėjo į to paties festivalio sceną“, – nurodoma pranešime.

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V. Putinas slepia savo šeimos narių vardus, tačiau retkarčiais praneša apie anūkų gimimą. 2017 m. birželį jis pasakojo apie antrojo anūko gimimą. Du pirmieji anūkai – tai jo vyresniosios dukters Marijos Voroncovos vaikai.

2025 m. birželio mėnesį, likus dviem mėnesiams iki Adriano gimimo, V. Putinas pirmą kartą papasakojo apie anūkę, kurios „auklė yra iš Pekino“.

Tikėtina, kad jis kalbėjo apie vyresniąją K. Tichonovos dukrą vardu Elza, gimusią 2017 m. gruodį.

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