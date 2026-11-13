Europos lyderiai abejoja derybų su Putinu perspektyvomis: skrieja raginimas Trumpui

„Mano nuomone, vadinti tai derybomis būtų perdėta, – ketvirtadienį sakė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. – Mes nekursime naujos saugumo architektūros vien todėl, kad to nori Rusijos prezidentas ar kas nors Jungtinėse Valstijose.“
Štai ko baiminasi europiečiai
Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas teigė, kad Europos lyderiai baiminasi dar vieno „Ankoridžo momento“, omenyje turėdamas Aliaskoje vykusį viršūnių susitikimą, per kurį, nei Ukrainos, nei ar Europos pasiuntiniams nedalyvaujant, Europos lyderius pribloškė D. Trumpo palankumas Rusijos vadovui.
„Prašom, jokių staigmenų, – sakė F. Merzas. – Toliau žaiskite už Europos komandą, už Ukrainos komanda.“
Savo ruožtu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergsas pažymėjo, kad Europa gyventojų skaičiumi, ekonominiu pajėgumu ir karine galia yra didesnė už Rusiją.
„Mes, europiečiai, turėtume būti ryžtingesni ir drąsesni“, – sakė jis.
Lapkričio 18–19 d. Šendžene vyks Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (APEC) viršūnių susitikimas, kurio metu turėtų įvykti ir Kinijos, JAV bei Rusijos prezidentų derybos.
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