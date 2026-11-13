Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Europos lyderiai abejoja derybų su Putinu perspektyvomis: skrieja raginimas Trumpui

2026-11-13 20:48 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-13 20:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant kitą savaitę Šendžene įvyksiančiam JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimui su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, keletas Europos šalių lyderių pareiškė nepasitikėjimą šiomis derybomis.

Europos Sąjungos vėliava (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)

Artėjant kitą savaitę Šendžene įvyksiančiam JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimui su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, keletas Europos šalių lyderių pareiškė nepasitikėjimą šiomis derybomis.

REKLAMA
0

„Mano nuomone, vadinti tai derybomis būtų perdėta, – ketvirtadienį sakė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. – Mes nekursime naujos saugumo architektūros vien todėl, kad to nori Rusijos prezidentas ar kas nors Jungtinėse Valstijose.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Štai ko baiminasi europiečiai

Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas teigė, kad Europos lyderiai baiminasi dar vieno „Ankoridžo momento“, omenyje turėdamas Aliaskoje vykusį viršūnių susitikimą, per kurį, nei Ukrainos, nei ar Europos pasiuntiniams nedalyvaujant, Europos lyderius pribloškė D. Trumpo palankumas Rusijos vadovui.

REKLAMA
REKLAMA

„Prašom, jokių staigmenų, – sakė F. Merzas. – Toliau žaiskite už Europos komandą, už Ukrainos komanda.“

REKLAMA

Savo ruožtu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergsas pažymėjo, kad Europa gyventojų skaičiumi, ekonominiu pajėgumu ir karine galia yra didesnė už Rusiją.

„Mes, europiečiai, turėtume būti ryžtingesni ir drąsesni“, – sakė jis.

Lapkričio 18–19 d. Šendžene vyks Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (APEC) viršūnių susitikimas, kurio metu turėtų įvykti ir Kinijos, JAV bei Rusijos prezidentų derybos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų