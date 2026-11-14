Tuskas paskelbė, ar Lenkija skirs pinigų JAV ginklams Ukrainai pirkti

Apie tai D. Tuskas pareiškė spaudos konferencijoje po neformalaus ES lyderių susitikimo Dubline, praneša „European Pravda“.
D. Tuskas sakė informavęs NATO generalinį sekretorių Marką Rutte, kad Lenkija kol kas neprisidės prie PURL programos finansavimo.
„Pasakiau generaliniam sekretoriui, kad kol kas neskirsime lėšų PURL programai, pagal kurią Europos šalys moka už amerikietiškus ginklus, skirtus Ukrainai, nes patys labai daug išleidžiame savo kariuomenei apginkluoti.
Mes suteikėme ir toliau teikiame didelę paramą Ukrainai. Turime didelį biudžeto deficitą ir daug išleidžiame gynybai. Todėl paaiškinau, kad, atsižvelgdama į savo finansinę padėtį, Lenkija papildomų lėšų neskirs, nes turime savų išlaidų saugumui užtikrinti, kurios tikriausiai yra vienos didžiausių Europoje“, – sakė D. Tuskas.
Anksčiau buvo pranešta, kad spalio 30 d. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Heorhijus Tychyj patvirtino pranešimus, jog Lenkija rengiasi perduoti Ukrainai du sovietų gamybos naikintuvus MiG-29. Mainais Ukraina sutiko suteikti Lenkijai kovos su dronais technologijų.
Lapkričio 10 d. Ukraina ir Lenkija pasirašė susitarimą dėl bendrų darbo grupių dronų ir kovos su jais technologijų klausimais steigimo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.