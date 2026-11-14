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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tiriant buvusio Orbáno ministro bylą aptikta 19,5 mln. dolerių

2026-11-14 14:55 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-14 14:55
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Vengrijos pareigūnai penktadienį pranešė radę apie 19,5 mln. JAV dolerių paslėptų grynųjų pinigų, kurių dalis buvo užkasta po žeme. Pinigai aptikti atliekant tyrimą dėl buvusio ministro, dirbusio ankstesnėje premjero Viktoro Orbáno vyriausybėje.

V. Orbanas
GALERIJA (5)

Vengrijos pareigūnai penktadienį pranešė radę apie 19,5 mln. JAV dolerių paslėptų grynųjų pinigų, kurių dalis buvo užkasta po žeme. Pinigai aptikti atliekant tyrimą dėl buvusio ministro, dirbusio ankstesnėje premjero Viktoro Orbáno vyriausybėje.

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Nacionalinis turto susigrąžinimo ir apsaugos biuras penktadienį paskelbtame pareiškime nurodė aptikęs „didelius kiekius grynųjų pinigų, užkastų miškuose, paslėptų žemės ūkio pastatuose, sandėliuose ir gyvenamajame name, taip pat laikytų brangiame seife slaptoje vietoje“.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Tarp rastų pinigų buvo daugiau kaip 5 mlrd. forintų, apie 2,6 mln. eurų ir 1,2 mln. JAV dolerių. Bendra jų vertė siekia maždaug 19,5 mln. JAV dolerių.

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Pinigai aptikti po dvi dienas trukusių kratų sostinėje Budapešte ir trijose Vengrijos apskrityse, pranešė neseniai naujosios šalies vyriausybės įsteigtas Nacionalinis turto susigrąžinimo ir apsaugos biuras.

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Biurui suteikti tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo įgaliojimai tirti netinkamo viešųjų lėšų panaudojimo ir įtariamos korupcijos atvejus. V. Orbáno kritikų teigimu, korupcija per 16 jo valdymo metų plačiai išplito šalyje.

Pinigai konfiskuoti tiriant baudžiamąją bylą prieš buvusį nacionalinės plėtros ministrą Miklósą Sesztáką, dirbusį V. Orbáno vyriausybėje. Jis įtariamas priėmęs daugiau kaip 37,2 mln. JAV dolerių kyšių ir neteisėtų atlygių, susijusių su Vengrijos valstybinės autobusų bendrovės transporto priemonių pirkimais ir valstybiniais statybų projektais.

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Sulaikytas rugsėjo pabaigoje

M. Sesztákas buvo sulaikytas rugsėjo pabaigoje.

Nacionalinio turto susigrąžinimo ir apsaugos biuro socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše matyti tyrėjai, priklaupę prie didžiulių į ryšulius surištų banknotų krūvų, taip pat matyti, kaip naktį kastuvais kasamas gruntas, regis, miške.

Penktadienio vakarą ministras pirmininkas Péteris Magyaras, pažadėjęs patraukti atsakomybėn asmenis dėl įtariamos korupcijos V. Orbáno valdymo laikotarpiu ir susigrąžinti neteisėtai panaudotą valstybės turtą, pareiškė, kad 12 Vengrijos valstybės iždo darbuotojų aštuonias valandas skaičiavo rastus pinigus, naudodami penkis banknotų skaičiavimo aparatus.

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Pasak jo, šis radinys „oficialiai žymi Fidesz-KDNP mafijos pabaigą“. Taip premjeras pavadino buvusią V. Orbáno valdančiąją koaliciją.

„Nuo šiandien įrodyta, kad Viktoras Orbánas yra mafijos bosas. Žlugęs mafijos bosas. O „Fidesz“ yra nusikalstama organizacija“, – „Facebooke“ rašė P. Magyaras.

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Šis radinys – naujausias įvykis vyriausybei siekiant išsiaiškinti įtariamo piktnaudžiavimo atvejus V. Orbáno valdymo laikotarpiu. Pirmadienį policija sulaikė jaunesnįjį V. Orbáno brolį, vykdydama tyrimą dėl įtariamos prekybos žmonėmis ir prekybos poveikiu.

Policijos areštinėje taip pat atsidūrė keli kiti V. Orbáno valdymo laikotarpio pareigūnai, įskaitant buvusį centrinio banko vadovą. Jie įtariami sukčiavimu ir korupciniais nusikaltimais.

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Praėjusį mėnesį Centrinė tyrimų prokuratūra pranešė, kad buvusio centrinio banko vadovo György Matolcsy sulaikymas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu centrinio banko fondu, kuriam buvo perduota 288 mlrd. forintų (817,8 mln. JAV dolerių) vertės valstybės turto.

V. Orbánas, kurio kraštutinių dešiniųjų partija „Fidesz“ balandį vykusiuose rinkimuose triuškinamai pralaimėjo P. Magyaro centro dešiniajai proeuropietiškai partijai „Tisza“, pavadino tyrimus ir sulaikymus politine „tironija“, kuria siekiama išstumti jį iš politinės arenos.

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