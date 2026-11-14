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TV3 naujienos > Verslas

Tokia gudrybė parduotuvėse siutina pirkėjus: prekybininkai tai daro tyčia?

2026-11-14 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 13:00
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Daugelis pirkėjų parduotuvėse turi savo įprastą apsipirkimo maršrutą – žino, kuriame skyriuje ieškoti mėgstamų produktų, kur sudėtos kasdienės prekės ir kaip greičiausiai pasiekti kasą. Tačiau kartais vos užsukus į parduotuvę paaiškėja, kad įprasta tvarka pasikeitė: anksčiau vienoje vietoje buvusios prekės perkeltos kitur, o norint rasti reikiamą produktą tenka apeiti kone visą prekybos salę.

Daugelis pirkėjų parduotuvėse turi savo įprastą apsipirkimo maršrutą – žino, kuriame skyriuje ieškoti mėgstamų produktų, kur sudėtos kasdienės prekės ir kaip greičiausiai pasiekti kasą. Tačiau kartais vos užsukus į parduotuvę paaiškėja, kad įprasta tvarka pasikeitė: anksčiau vienoje vietoje buvusios prekės perkeltos kitur, o norint rasti reikiamą produktą tenka apeiti kone visą prekybos salę.

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Tokie pokyčiai neretai erzina pirkėjus.

Visgi viešojoje erdvėje galima išgirsti įvairių teorijų, kodėl prekybos tinklai taip elgiasi. Viena jų – esą taip siekiama ilgiau išlaikyti pirkėjus parduotuvėje. Ieškodami įprastų prekių žmonės priversti daugiau vaikščioti po prekybos salę, o pakeliui gali pastebėti ir kitų produktų, kurių iš pradžių pirkti neplanavo. Taip į pirkinių krepšelį gali atsidurti daugiau spontaniškų pirkinių.

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Kita vertus, prekių išdėstymas parduotuvėse nėra atsitiktinis. Jį lemia įvairūs veiksniai: pirkėjų apsipirkimo įpročiai, pardavimų duomenys, sezoninė paklausa, naujų produktų pristatymas ir reklaminės akcijos. Prekybininkai taip pat siekia atkreipti dėmesį į tam tikras prekes, skatinti išbandyti naujoves ar efektyviau išnaudoti prekybos salės erdvę.

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Taigi kodėl iš tikro prekybos tinklai keičia prekių išdėstymą? 

Didžiausi pokyčiai – po parduotuvių rekonstrukcijų

„Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė nurodė, kad prieš kelis metus prekybos tinklas atnaujino parduotuvių koncepciją, jų išvaizdą, lentynų išdėstymą, kad apsipirkimas būtų lengvas ir intuityvus, o pirkėjai žinotų kur koks skyrius yra bei kokio tipo prekes parduotuvėje ras.

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Ji pridūrė, kad didžiausius pokyčius parduotuvės išdėstyme pirkėjai pamato, kai parduotuvės atsinaujina, po įvykdytų rekonstrukcijų.

„Tuomet keičiasi parduotuvių išplanavimas, prekių lentynų išdėstymas, kad atitiktų naujausius tinklo standartus.

Kas keičiasi dažniau – prekių pozicijos pačioje lentynoje ar akcijų stenduose“, – pridūrė pašnekovė.

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Pasak jos, tai priklauso nuo turimo asortimento, kurį tinklas nuolat peržiūri ir koreguoja, taip pat nuo sezoniškumo.

„Pavyzdžiui, ten kur ką tik buvo Vėlinių prekės, dabar jau keliauja Kalėdoms skirta atributika. Tad natūralu, kad tai, ką pirkėjai mato lentynose atsinaujina, nes keičiasi asortimentas, sezonai ir prekių aktualumas.

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Tokių atvejų, kad vieną dieną pirkėjai lentynoje pirko obuolius, o kitą dieną ras buitinę chemiją – „Iki“ parduotuvėse nepasitaiko“, – dalijosi G. Kitovė.

Rado būdą, kaip pirkėjus skatinti įsigyti daugiau daržovių ir vaisių

Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė pasakojo, kad vienas iš pagrindinių prekybos tinklo tikslų – taupyti pirkėjų laiką.

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Anot jos, būtent pagal tai ir yra sudėliojamos prekės, įterpiant ir kintančio asortimento.

„Dėl šios priežasties greta nuolatinio, kruopščiai atrinkto kasdienio asortimento siūlome ir kintantį sezoninį asortimentą, tiksliai atliepiantį besikeičiančius poreikius. Kartu salės išdėstymą stengiamės išlaikyti stabilų, kad apsipirkti būtų galima greitai bei intuityviai“, – komentavo „Lidl Lietuva“ atstovė.

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O. Ferencienė pasakojo, kad prekybos tinklas nuosekliai skatina sveikesnius visuomenės įpročius, todėl visose „Lidl“ parduotuvėse – tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse – pirkėjus pačioje apsipirkimo pradžioje visuomet pasitinka gausus šviežių vaisių ir daržovių skyrius.

Ji pridūrė, kad priimant sprendimus koreguoti prekių vietas, vadovaujamasi pagrindiniais „Lidl“ veiklos principais – paprastumu ir efektyvumu.

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„Pokyčiai įgyvendinami plečiant atskiras prekių kategorijas, atsirandant naujoms, tobulinant salės ergonomiką ar atsižvelgiant į sezoniškumą.

Bet kokius atnaujinimus įgyvendiname tik siekdami dar labiau supaprastinti apsipirkimą ir atliepti pirkėjų lūkesčius, o salės komanda visuomet pasirengusi padėti lengvai rasti ieškomas prekes“, – nurodė pašnekovė.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prekybos tinklai

Akcinės prekės – pirkejų judėjimo kelyje

Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė paaiškino, kad didesni išdėstymo pokyčiai pastaraisiais metais buvo susiję su nuo 2021 metų vykdytu ir jau užbaigtu parduotuvių formatų suvienodinimo projektu.

„Jo tikslas – kad to paties formato parduotuvėse prekių kategorijos būtų tose pačiose vietose, nepriklausomai nuo to, kuriame Lietuvos mieste pirkėjai apsiperka.

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Suvienodinome ir prekių išdėstymą lentynose – to paties formato, panašaus dydžio parduotuvėse jos išdėstomos pagal vienodus planus. Taip siekiame, kad atvykus į kitą „Maximos“ parduotuvę nereikėtų iš naujo mokytis, kur ieškoti kasdienių produktų. Atnaujindami parduotuves taip pat daugiau erdvės skyrėme pirkėjams aktualiausioms maisto prekėms, o viena kitą papildančias kategorijas išdėstėme greta“, – nurodė prekybos tinklo atstovė.

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Ji pridūrė, kad pagrindinė prekių kategorijų išdėstymo tvarka išlieka pastovi, tačiau pokyčių pačiose lentynose pasitaiko.

„Papildę asortimentą naujomis prekėmis, turime joms skirti vietos, todėl pakoreguojame ir kitų prekių išdėstymą. Jį taip pat keičiame norėdami išryškinti sezonines prekes, mažų kainų pasirinkimą ar savo prekių ženklų gaminius.

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Pavyzdžiui, įsibėgėjant citrusinių vaisių sezonui ir plečiantis jų asortimentui, jiems skiriame daugiau vietos“, – aiškino E. Vareikytė.

Ji pridūrė, kad dažniausiai keičiasi prekės specialiose pasiūlymams skirtose vietose – stelažuose, ant padėklų ar šaldytuvuose.

„Čia pateikiame akcines ir teminių projektų prekes, kurias keičiame pagal „Ačiū“ leidinio pasiūlymus. Šios vietos įrengtos pagrindiniame pirkėjų judėjimo kelyje, kad aktualius pasiūlymus būtų lengva pastebėti. Žinome, kad dalis pirkėjų į „Maximos“ parduotuves atvyksta būtent dėl leidinyje pristatomų prekių, todėl siekiame, kad jas rastų kuo patogiau“, – komentavo pašnekovė.

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Prekių vietą keičia tik dėl sezoniškumo

Prekybos tinklo „Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis pabrėžė, kad prekių išdėstymo tvarka šio tinklo parduotuvėse išlieka stabili ilgą laiką, o esminiai prekių grupių skyriai (pavyzdžiui, pieno, daržovių, mėsos ir kt.) savo vietų nekeičia.

„Pirkėjams įprastas parduotuvės išplanavimas yra nekintamas. Pokyčiai ar naujovės salėje atsiranda tik esant konkrečiam poreikiui – dažniausiai tai susiję su sezoniniu asortimentu arba specialiomis akcijomis“, – aiškino jis.

D. Ryliškis nurodė, kad pagrindinis motyvas keisti tam tikrų prekių vietas yra pirkėjų patogumas, sezoniškumas ir operatyvus reagavimas į jų poreikius.

„Sprendimas, kur perkelti prekes, priimamas siekiant užtikrinti maksimalų matomumą ir lengvą pasiekiamumą. Pavyzdžiui, iškritus pirmam sniegui, arčiausiai kasų ir matomiausiose vietose iškart atsiranda žiemos prekės.

Artėjant rudeniui – išskiriamos mokyklinės prekės ir t. t. Taip pat matomiausiose vietose prie kasų laikinai atsiduria specialių akcijų prekės, kad pirkėjas jas pastebėtų greitai ir patogiai“, – komentavo pašnekovas.

Jis neslėpė, kad mažmeninėje prekyboje egzistuoja teorijos apie pirkėjų srautų valdymą, tačiau, anot jo, „Norfa“ dirbtinai nekeičia pagrindinių skyrių vietų vien tam, kad priverstų žmones klaidžioti.

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„Nuolat stebime pirkėjų apsipirkimo įpročius. Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad šiuolaikinis pirkėjas labiausiai vertina greitį ir aiškumą. Todėl bet kokios prekių išdėstymo naujovės mūsų parduotuvėse yra diegiamos tik tam, kad padėtų pirkėjui greičiau rasti aktualiausias sezono prekes, o ne apsunkintų kasdienį apsipirkimą“, – paaiškino D. Ryliškis.

Prekių vietas peržiūri reguliariai

Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė pradėjo nuo to, kad prekių išdėstymas „Rimi“ parduotuvėse nuolat peržiūrimas, tačiau tai nereiškia, kad reguliariai yra keičiamos visų prekių vietos.

„Pokyčius dažniausiai lemia asortimento naujienos, sezoniniai pasiūlymai, vykstančios akcijos ar poreikis geriau pristatyti aktualiausias prekes. Pavyzdžiui, kiekvieną savaitę pirkėjams pristatome TOP savaitės pasiūlymus, kuriems parduotuvėse skiriame papildomą dėmesį.

Pasak L. Lesauskaitės-Remeikės, pagrindinis prekių vietos keitimo tikslas – kuo patogesnė pirkėjo kelionė parduotuvėje.

„Norime, kad apsipirkimas būtų sklandus, paprastas, o ieškomas prekes būtų lengva rasti. Kartu svarbu supažindinti pirkėjus su asortimento naujienomis, padėti pastebėti geriausius kainų pasiūlymus ar sezonui aktualius produktus.

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Todėl prekių išdėstymą vertiname ne tik pagal tai, kiek vietos turime lentynose, bet ir pagal tai, kaip pirkėjas juda parduotuvėje, kokių produktų ieško ir kaip galime palengvinti jo apsipirkimą“, – aiškino ji.

Kaip nusprendžia kur perkelti prekę?

„Rimi“ atstovė paaiškino, kaip vyksta prekių perkėlimas.

Pirmiausia, anot jos, galvojama apie tai, kaip užtikrinti kuo sklandesnį ir patogesnį apsipirkimą. Tačiau kartu siekiama, kad pirkėjams būtų lengva pastebėti asortimento naujienas, akcijines prekes ar aktualiausius TOP savaitės pasiūlymus.

„Todėl ieškome balanso tarp pirkėjams įprasto prekių išdėstymo ir galimybės pristatyti naujus ar tuo metu ypač aktualius produktus. Mums svarbu, kad tiek kasdienio apsipirkimo atėjęs žmogus, tiek norintis atrasti naujų pasiūlymų parduotuvėje galėtų lengvai orientuotis ir rasti tai, ko ieško“, – aiškino L. Lesauskaitė-Remeikė.

Tačiau kaip prekei išrenkama tiksli vieta?

Pašnekovė pasakojo, kad sprendžiant dėl prekių išdėstymo, atsižvelgiama į jų kategoriją, paklausą, sezoniškumą, vykstančias akcijas, asortimento pokyčius ir konkrečios parduotuvės erdvę. Ne mažiau svarbi ir pirkėjo kelionė parduotuvėje – tinklas siekia, kad prekių išdėstymas būtų logiškas, o apsipirkimas nereikalautų papildomų pastangų.

„Pavyzdžiui, naujienoms ar akcijiniams produktams galime skirti geriau matomas vietas, kad pirkėjai lengviau juos atrastų. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad keičiama ir įprasta prekės vieta pagrindinėje lentynoje“, – pridūrė ji.

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