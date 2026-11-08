Mirė artimasis: kas nutinka jo banko sąskaitoje ir kaip gauti pinigus

Mirties akivaizdoje mažiausiai norisi galvoti apie pinigus. O bendrauti dėl jų su svetimais žmonėmis nėra lengva.
Tačiau atidėliojant velionio piniginių reikalų sutvarkymą vėliau gali būti tik dar daugiau rūpesčių ir laiko gaišimo. Taigi ką daryti, kai miršta artimas žmogus, kurio vardu yra atidaryta sąskaita banke?
Ką mirus artimajam būtina padaryti per 3 mėnesius?
Netekus artimo žmogaus tenka ne tik susitaikyti su netektimi, bet ir spręsti daugybę teisinių bei finansinių klausimų.
Specialistai primena, kad delsimas gali brangiai kainuoti. Lietuvoje palikimas turi būti priimtas per tris mėnesius nuo žmogaus mirties dienos.
Norint priimti palikimą reikia kreiptis į notarą pagal paskutinę mirusiojo nuolatinę gyvenamąją vietą (įprastai pagal mirusiojo deklaruotą gyvenamąją vietą). Pateikus pareiškimą pradedama paveldėjimo procedūra.
Pas notarą atvykstant pirmą kartą prireiks asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės), palikėjo medicininio mirties liudijimo ir dokumentų, patvirtinančių giminystę (pvz., gimimo liudijimo, santuokos liudijimo ir kt.).
Visgi svarbu žinoti, kad paveldimas gali būti ne tik turtas. Kartu paveldimos ir visos mirusiojo prievolės bei skolos.
Palikimą galima priimti keliais būdais. Vienas jų – prašyti notaro išduoti vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo. Tokiu atveju už mirusiojo skolas paveldėtojas atsako tik paveldėtu turtu. Notaro išduotą dokumentą per dvi savaites reikia pateikti Lietuvos antstolių rūmams.
Kitas būdas – priimti palikimą neprašant sudaryti turto apyrašo. Tačiau tuomet už mirusiojo skolas paveldėtojas gali atsakyti ne tik paveldėtu, bet ir savo asmeniniu turtu.
Paveldėjimo procesas dažniausiai vyksta dviem etapais. Per pirmąjį vizitą pas notarą pareiškiama valia priimti palikimą, o pasibaigus nustatytam terminui išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas. Tik gavus šį dokumentą galima oficialiai disponuoti paveldėtu turtu, jį parduoti, perregistruoti ar atsiimti mirusiojo bankuose laikytas lėšas.
Jeigu trijų mėnesių terminas praleidžiamas, jį atnaujinti galima tik teismo tvarka arba gavus kitų palikimą priėmusių įpėdinių sutikimą.
Kas nutinka banko sąskaitoms ir pinigams?
Mirus žmogui, jo banko sąskaitos, mokėjimo kortelės ir interneto bankas yra blokuojami. Bankuose laikomos lėšos tampa paveldimo turto dalimi.
Specialistai įspėja, kad naudotis mirusiojo banko kortele ar prisijungimais prie interneto banko negalima. Tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtu disponavimu svetimu turtu.
Nepaisant to, kad bankai informaciją apie mirtį dažnai gauna automatiškai iš valstybės registrų, artimieji apie netektį gali pranešti ir patys.
Norint sužinoti, kokias sąskaitas ir kiek lėšų turėjo mirusysis, pirmiausia reikia pradėti paveldėjimo procedūrą pas notarą. Notaras gali gauti duomenis apie mirusiojo turtą ir sąskaitas, o prireikus išduoda pažymas, su kuriomis paveldėtojai gali kreiptis į konkrečius bankus.
Tačiau pinigai įpėdiniams išmokami tik tada, kai bankui pateikiamas paveldėjimo teisės liudijimas.
Kokios išmokos priklauso netekus artimojo?
Netekus artimo žmogaus galima pretenduoti ne tik į paveldimą turtą, bet ir į tam tikras valstybės mokamas išmokas.
Mirus artimam žmogui, laidotuves organizuojantis asmuo gali gauti 560 eurų vienkartinę laidojimo pašalpą. Dėl jos reikia kreiptis į savivaldybę per 12 mėnesių nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos.
Be to, jeigu mirusysis gavo pensiją, jį laidojančiam asmeniui išmokama pensija už mirties mėnesį, jei ji dar nebuvo pervesta, papildomai skiriama vieno mėnesio pensijos dydžio suma. Šios išmokos turi būti išmokėtos per tris darbo dienas nuo kreipimosi.
Mirusiojo sutuoktiniui tam tikrais atvejais priklauso našlių pensija, kurios bazinis dydis 2025 m. siekia 42,29 euro per mėnesį. Vaikams gali būti skiriama našlaičių pensija – ji sudaro 50 proc. mirusiojo pensijos dydžio.
Tuo metu šalpos našlaičių pensija siekia 124 eurus per mėnesį kiekvienam vaikui, o jei teisę į ją turi keturi ar daugiau vaikų, bendra 372 eurų suma padalijama jiems lygiomis dalimis.
Jeigu žmogus mirė dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos, artimiesiems gali priklausyti ir gerokai didesnė vienkartinė išmoka – 46,55 vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU) dydžio. Pagal straipsnyje nurodytą VDU, tai sudarytų apie 110,6 tūkst. eurų prieš mokesčius.
Dar viena paramos galimybė – palaikų parvežimo iš užsienio išlaidų kompensavimas. Savivaldybė gali skirti iki 3780 eurų, tačiau parama priklauso nuo ją organizavusio asmens pajamų.
Dėl pensijų ir draudimo išmokų reikia kreiptis į „Sodrą“, o dėl laidojimo pašalpos ir palaikų parvežimo kompensacijos – į savivaldybę.