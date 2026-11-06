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TV3 naujienos > Verslas

Nuostoliai dabartiniams ir būsimiems pensininkams? Štai kiek pinigų gali prarasti dėl akcijų griūties

2026-11-06 09:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 09:17
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Pastarasis mėnuo investuotojams į technologijų sektorių buvo itin sudėtingas. Vienos didžiausių pasaulio bendrovių akcijos smuko dviženkliu tempu, o tarp didžiausių pralaimėtojų atsidūrė dirbtinio intelekto milžinė „NVIDIA“. Kadangi šios bendrovės akcijos sudaro reikšmingą dalį daugelio pensijų fondų investicinių portfelių, jų nuvertėjimas paveikia ir kaupiančių II pensijų pakopoje rezultatus.

Pastarasis mėnuo investuotojams į technologijų sektorių buvo itin sudėtingas. Vienos didžiausių pasaulio bendrovių akcijos smuko dviženkliu tempu, o tarp didžiausių pralaimėtojų atsidūrė dirbtinio intelekto milžinė „NVIDIA“. Kadangi šios bendrovės akcijos sudaro reikšmingą dalį daugelio pensijų fondų investicinių portfelių, jų nuvertėjimas paveikia ir kaupiančių II pensijų pakopoje rezultatus.

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„NVIDIA“ akcijos sudaro didžiausią dalį tiek „Sodros“ pensijų anuiteto fondo (PAF), tiek daugelyje II pakopos fondų.

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Per pastarąjį mėnesį „NVIDIA“ akcijų vertė sumažėjo apie 24 proc. (23,98 prc.). Bendrovės akcijos krito nuo maždaug 238 JAV dolerių (212 eurų) iki 181,6 JAV dolerio (161,8 euro). 

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Taigi kaip tokie pokyčiai paveiks II pensijų pakopos rezultatus ir juose kaupiančiųjų pinigus?

Patyrė beveik 1 mln. nuostolių?

Pensijų fondų investicijų struktūra rodo, kad technologijų sektorius sudaro didžiausią dalį augimo ir rezervo portfeliuose. Tarp atskirų bendrovių didžiausią svorį turi „NVIDIA“, kurios dalis kai kuriuose portfeliuose siekia apie 4 proc.

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PAF duomenimis, rugsėjo pabaigoje augimo, rezervo ir garantiniame portfeliuose iš viso buvo sukaupta apie 94 mln. eurų turto. Jei „NVIDIA“ akcijos sudarė maždaug 4 proc. šių portfelių vertės, investicijos į bendrovę galėjo siekti apie 3,76 mln. eurų ((25+7+62) x 4 proc.).

Paprastai tariant maždaug 3,76 mln. eurų investicijų į „NVIDIA“ vertei sumažėjus 24 proc., nuostolis galėjo siekti apie 900 tūkst. eurų (3,76 x 24 proc.).

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Svarbu pabrėžti, kad tai nėra tikslus fondo praradimas. Pensijų fondų valdytojai nuolat keičia investicijų sudėtį, o akcijų kainų pokyčius dalinai gali kompensuoti kitų turto klasių ar bendrovių rezultatai.

Vis dėlto šis pavyzdys leidžia įvertinti, kokį poveikį vienos didžiausių fondo pozicijų nuosmukis gali turėti bendrai portfelio vertei.

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Sumažėjo kaupiančiųjų II pakopoje turtas

Technologijų akcijų smukimas reikšmingas ne tik PAF. Į technologijų bendrovių akcijas itin daug investuoja ir II pakopos pensijų fondai.

Pavyzdžiui, viename iš „Swedbank“ gyvenimo ciklo fondų didžiausią įtaką fondo rezultatams turinti bendrovė yra „NVIDIA“, kurios svoris 2026 m. rugsėjo pabaigoje siekė 5,5 proc. fondo turto.

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Fondo grynųjų aktyvų vertė tuo metu sudarė 72,5 mln. eurų. Tai reiškia, kad investicijų į „NVIDIA“ vertė galėjo siekti apie 4 mln. eurų (72,5 mln. x 5,5 proc.). Jei bendrovės akcijos per mėnesį atpigo maždaug 24 proc., šios pozicijos vertė teoriškai galėjo sumažėti apie 960 tūkst. eurų.

Beveik 1 mln. eurų sumažėjimas 72,5 mln. eurų vertės fonde reikštų maždaug 1,3 proc. fondo vertės kritimą. Kitaip tariant, vien dėl „NVIDIA“ akcijų nuosmukio 10 tūkst. eurų šiame fonde sukaupusio gyventojo sąskaitos vertė teoriškai galėjo sumažėti maždaug 130 eurų.

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Kiek dėl to sumažės išmokos?

Finansų ekspertai paprastai pabrėžia, kad pensijų fondai investuoja ilgam laikotarpiui, todėl trumpalaikiai rinkų svyravimai nėra neįprasti ir dėl jų nereikėtų nerimauti.

Be to, technologijų sektorius per pastaruosius kelerius metus buvo viena iš pagrindinių augimo priežasčių.

Todėl vieno mėnesio nuosmukis dar nereiškia ilgalaikio pensijų santaupų vertės mažėjimo.

Visgi jis parodo, kiek gali sumažėti išmokos šiuo metu.

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

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Sulaukę pensinio amžiaus gyventojai gali gauti ne tik „Sodros“ pensiją. Norint pasididinti įprastą pensiją senatvėje, dirbantis asmuo turi jai kaupti papildomai II pensijų pakopoje. Tada sulaukus pensinio amžiaus daliai kaupusiųjų pradedamos mokėti ir papildomos mėnesinės išmokos – pensijų anuitetas.

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PAF valdomas turtas rugsėjo pabaigoje siekė apie 98,2 mln. eurų, todėl beveik 1 mln. eurų sumažėjimas sudarytų maždaug 1 proc. viso fondo vertės.

Jei toks nuostolis būtų tiesiogiai atspindėtas būsimose išmokose, vidutinis standartinis pensijų anuitetas, kuris šiuo metu siekia 99,18 euro per mėnesį, sumažėtų beveik vienu euru ((0,9/98,2) x 99,18).

Atitinkamai vidutinis paveldimas standartinis anuitetas nuo 90,82 euro sumažėtų iki maždaug 89,9 euro ((0,9/98,2) x 90,82).

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Tuo metu didžiausios šiuo metu mokamos 621,85 euro mėnesio išmokos atveju 1 proc. vertės sumažėjimas reikštų maždaug 6 eurais mažesnę išmoką ((0,9/98,2) x 621,85).

Visgi svarbu ir tai, kad pensijų anuitetai yra ilgalaikis produktas, todėl vieno mėnesio akcijų rinkų svyravimai nebūtinai lemia ilgalaikę išmokų mažėjimo tendenciją.

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