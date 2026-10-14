Lietuvos parduotuvėse neberanda 1 įprastos prekės: prekybos tinklai paaiškino, kas nutiko

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į didžiųjų prekybos tinklų atstovus ir pasiteiravo, ar šveitimo milteliais vis dar prekiaujama, kodėl jų pasirinkimas mažėja ir ar ateityje planuojama šią priemonę grąžinti į daugiau parduotuvių.
Šveitimo miltelių paklausa gerokai sumažėjo
Prekybos tinklo „Norfa“ atstovas spaudai Darius Ryliškis nurodė, kad šveitimo miltelių vis dar galima rasti didžiosiose tinklo parduotuvėse, tačiau jų asortimentas pastaruoju metu sumažėjo.
„Šveitimo miltelių asortimento mažėjimą prekybos tinkle lėmė ženkliai sumažėjusi šių produktų paklausa. Reaguodami į pirkėjų poreikius, miltelius lentynose keičiame modernesnėmis priemonėmis“, – teigė D. Ryliškis.
Pasak jo, tradicinių šveitimo miltelių populiarumas mažėja ir dėl to, kad namuose vis dažniau naudojami jautresni paviršiai. Stiklo keramikos, akrilo ar plastiko gaminius šiurkščios valymo priemonės gali subraižyti, todėl pirkėjai ieško švelnesnių alternatyvų.
Prekybos tinklo atstovo teigimu, vis dažniau pasirenkami šveitimo pieneliai, geliai ir ekologiškesnės valymo priemonės, pavyzdžiui, valgomoji soda. Tokios priemonės nedulka, todėl jas patogiau naudoti ir mažėja tikimybė sudirginti kvėpavimo takus.
„Atsižvelgdami į ilgalaikes rinkos tendencijas, plėsti šveitimo miltelių asortimento ar grąžinti jų į visas tinklo parduotuves šiuo metu neplanuojame“, – nurodė D. Ryliškis.
Pirkėjai vis dažniau renkasi skystas priemones
„Maxima“ parduotuvėse šveitimo miltelių taip pat visiškai neatsisakyta, tačiau jų galima rasti ne visose prekybos vietose.
Kaip komentavo minėto prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovas Giedrius Galdikas, šia priemone prekiaujama didesnėse, dviejų ir trijų „X“, parduotuvėse.
„Tačiau matome tendenciją – ši prekė, o kartu ir kita miltelių pagrindo buitinė chemija pamažu užleidžia vietą kitų formų produktams.
Rinkdamiesi šveitimo ar skalbimo priemones, pirkėjai prioritetą teikia gelio, pastos ar kitų skystų formų buitinės chemijos prekėms. Populiarėja ir purškiamos priemonės“, – teigė G. Galdikas.
Pasak jo, prie šių pokyčių prisideda ir gamintojai, kurie aktyviai plečia skystų bei purškiamų valymo priemonių pasirinkimą.
Be to, buitinės chemijos produktai vis dažniau pritaikomi konkrečioms valymo užduotims – pagal paviršiaus tipą parenkamos atitinkamos priemonės sudedamosios dalys ir veikliųjų medžiagų koncentracija.
Nutraukė miltelių gamybą?
Panašios tendencijos pastebimos ir „Rimi“ prekybos tinkle. Minėto prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė nurodė, kad anksčiau asortimente buvo valymo miltelių, tačiau gamintojas jų gamybą nutraukė ir pasiūlė alternatyvą – gelio pavidalo valiklį.
„Anksčiau mūsų asortimente buvo valymo milteliai, tačiau 2025 m. spalio 20 d. gamintojas nutraukė jų gamybą ir pakeitė juos nauju gelio pavidalo produktu – vonios valikliu“, – teigė ji.
Prekybos tinklo atstovės teigimu, panašūs pokyčiai pastebimi ir kitų gamintojų asortimente – dalis miltelinių valymo priemonių keičiama skysčiais arba geliais.
„Panašu, kad tai atspindi produktų vystymo krypties ir pageidaujamų produktų formų pokyčius“, – pridūrė L. Lesauskaitė-Remeikė.
Štai kur šveitimo milteliais ir toliau prekiaujama
Tuo metu „Iki“ prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė teigia, kad šveitimo miltelių asortimente ir toliau turi, o reikšmingų pokyčių šiuo klausimu nepastebi.
„Miltelius turime. Mano žiniomis, niekas nesikeitė, prekiaujame labai įvairiomis švaros priemonėmis“, – sakė ji.
Tai patvirtina ir prekybos tinklo asortimente esantis šveitimo miltelių produktas.
Taigi, nors įprasti šveitimo milteliai iš prekybos visiškai nedingo, jų pasirinkimas mažėja. Prekybos tinklų atstovų teigimu, tai susiję pirmiausia su mažėjančia paklausa ir pirkėjų polinkiu rinktis kitokios formos valymo priemones.
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