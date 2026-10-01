Šių prekybos tinklų lentynose – prekės su mėnesį pasibaigusiu galiojimu: „Kaip taip galima?“

Žirgų g. 24, Antežeriuose, esančioje „Rimi“ parduotuvėje buvo parduodami kepami „Turek“ kamambero sūriai. Ant nufotografuotų pakuočių nurodytos rugsėjo 2 ir 4 dienų „geriausias iki“ datos.
„Pamačiau 30 proc. nuolaidą ir taip susigundžiau tiek skaniai atrodančia pakuote, tiek kaina, kad vos nepasiėmiau. Labai mėgstu sūrį ir kaip tik mačiau puikų receptą, norėjau išbandyti. Gerai, kad dar žvilgtelėjau į datą, nes, savaime suprantama, prekė dar turi galioti – kad ir nedaug, bet galioti“, – pasakojo naujienų portalo tv3.lt skaitytoja.
Sūriai buvo sudėti prie kitų prekių. Ant apžiūrėtų pakuočių ir prie lentynos nebuvo atskiro įspėjimo, kad data jau praėjo. Kainos etiketėje nurodyta, kad 30 proc. nuolaida šiam produktui galioja nuo rugsėjo 10 dienos. Tai jau po abiejų ant nufotografuotų pakuočių nurodytų datų.
„Šie sūriai guli sau prie kitų nekalti kaip kūdikiai. Numojau ranka, maniau gal nepastebėjo, trūksta darbuotojų. Mėgstu „Rimi“ – ji bent nemanipuliuoja kainomis kaip „Maxima“. Rugsėjo 15 dieną užsukau į parduotuvę, užeinu kitą kartą – jie vis dar parduodami! Kaip taip galima?“ – piktinosi skaitytoja.
Rugsėjo 28 dieną lentynoje vėl radusi tokių sūrių, moteris kreipėsi į tv3.lt.
„Aš į parduotuvę ateinu atsipalaidavusi nusipirkti maisto, moku didžiulius pinigus, gi dabar kainos žemiau skurdo ribos. Tai dar ir turiu tikrinti, dirbti kažkieno darbą ir mokėti pinigus, kai ir taip uždirbu minimumą? O paskui dar nusipirksi ir špygą taukuotą grąžinsi“, – pareiškė moteris.
Tad naujienų portalas kreipėsi į „Rimi“ ir VMVT išsiaiškinti, kodėl sūriai liko lentynoje ir ką tokiu atveju leidžia taisyklės.
Kodėl sūriai liko lentynoje?
Paklausta apie šį atvejį, „Rimi“ pripažino klaidą.
„Ją įvertinę nustatėme, kad nuotraukose matomi sūriai su praėjusia „geriausias iki“ data prekyboje būti neturėjo. „Rimi“ parduotuvėse ši data yra paskutinė produkto pardavimo diena, todėl jokio papildomo šių sūrių pardavimo termino po ant pakuotės nurodytos datos nebuvo nustatytas.
Atsiprašome – šiuo atveju mūsų nustatyta produktų galiojimo terminų kontrolės tvarka nebuvo tinkamai įvykdyta“, – atsakė „Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Pasak bendrovės, darbuotojai kasdien gauna sistemos sudarytus sąrašus, pagal kuriuos tikrina prekių datas. Šįkart reikiama sūrių patikra nebuvo atlikta, todėl jie ir liko lentynoje.
„Šiuo konkrečiu atveju nustatėme, kad reikiama produkto galiojimo patikra nebuvo atlikta, todėl prekės laiku nebuvo pašalintos iš lentynos. Pasibaigusio galiojimo sūriai jau pašalinti iš prekybos ir utilizuoti“, – nurodė L. Lesauskaitė-Remeikė.
O kaip dėl 30 proc. nuolaidos, pradėtos taikyti po ant nufotografuotų pakuočių nurodytų datų?
„Nuotraukoje matoma 30 proc. nuolaida buvo bendra šiam produktui taikyta akcija ir nesusijusi su jo galiojimo terminu. Besibaigiančio galiojimo produktams „Rimi“ taikome atskirą nukainojimo tvarką – tokios prekės pažymimos oranžiniu lipduku „Kokybiškas produktas už sumažintą kainą“, – paaiškino ji.
Pasak „Rimi“, net ir taip nukainotą produktą galima parduoti tik iki paskutinės jo pardavimo dienos. Nuolaida šios datos nepratęsia.
Praėjusios datos – ir „Iki“ lentynose
Ta pati skaitytoja rugsėjo 28 dieną užsuko ir į šalia esančią „Iki“.
„Nesuprantu, kas vyksta, ar čia man taip nesiseka, bet vakar užsukau į netoliese esančią „Iki“ ir vos nenusipirkau balzaminio acto, kurio galiojimo laikas jau pasibaigęs“, – pasakojo moteris.
Ant kitų acto butelių ji pamatė liepos ir rugpjūčio datas ir pamanė, kad jų terminas taip pat pasibaigęs. Tačiau „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė paaiškino, kad ant „Bajoriško“ obuolių acto, „Clever“ maistinės acto rūgšties ir spirito acto nurodytos pagaminimo datos. Šiems gaminiams galiojimo terminas, pasak jos, netaikomas.
Bet su dviem balzaminio acto buteliukais buvo kitaip.
„Ant balzaminio acto pakuočių gamintojo iniciatyva yra nurodyta „geriausia iki“ data, kuri yra neseniai praėjusi. Šie produktai turėjo būti perkelti į kitą lentyną ir nukainotos“, – nurodė G. Kitovė.
Pasak jos, tokius produktus „Iki“ laiko atskiroje, pažymėtoje lentynoje ir parduoda su 70 proc. nuolaida. Skaitytoja spėliojo, kodėl šįkart taip nebuvo padaryta.
„Tiesiog siaubas! Kas čia vyksta? Sakyčiau, tai vyksta dėl darbuotojų trūkumo ar taupymo – tiesiog nespėjama. Kodėl žurnalistai nekelia tokių klausimų?“ – piktinosi skaitytoja.
„Iki“ darbuotojų trūkumo ar taupymo kaip priežasties nepatvirtino.
„Prekių galiojimo terminai yra tikrinami kiekvieną dieną, vis dėlto gali būtu, kad šis actas nebuvo perkeltas, mat paprastai acto kategorijai „geriausia iki“ yra netaikoma. Šiuo metu parduotuvėje dirba naujų darbuotojų, todėl jiems pakartotinai priminėme tokių produktų tvarkymo taisykles“, – atsakė G. Kitovė.
Ar abu buteliukai jau perkelti į pažymėtą lentyną, „Iki“ atsakyme nepatikslino.
Ar maistą po „geriausias iki“ datos galima parduoti?
Praėjusi „geriausias iki“ data dar nereiškia, kad sūris sugedęs. VMVT aiškina, kad tokį maistą galima parduoti, jei jis saugus ir tinkamas vartoti. Už jo saugą ir kokybę atsako pardavėjas.
Prekė turi likti nepažeistoje gamintojo pakuotėje. Ant jos būtina aiškiai nurodyti, kad „geriausias iki“ data jau praėjo, neuždengti pačios datos ir kitos būtinos informacijos. Tokiam maistui taip pat reikia atskiros, aiškiai pažymėtos prekybos vietos. Vien nuolaidos neužtenka.
Pardavėjas turi nustatyti, iki kada dar parduos produktą, įvertinęs jo būklę ir tai, ar pirkėjas spės jį saugiai suvartoti. VMVT nurodo, kad kai kuriuos gyvūninius produktus, pavyzdžiui, kietuosius sūrius, galima parduoti ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų po „geriausias iki“ datos. Ar ši riba taikoma kepamam kamamberui, tarnyba atsakyme nepatikslino.
O kaip VMVT įvertino skaitytojos nufotografuotą sūrį?
„Atlikus pirminį vertinimą tik pagal jūsų pateiktą informaciją ir produkto „Kepamas sūris Turek su spanguolėmis“ nuotrauką, matyti, kad prekyba vykdoma nesilaikant minėtų teisės aktų reikalavimų“, – rašė institucija.
VMVT pardavėjams rekomenduoja prieš parduodant tokį maistą įvertinti jo saugą. Tam siūlo „3P taisyklę“ – apžiūrėti pakuotę ir produktą, patikrinti kvapą, o ragauti tik jei po pirmųjų patikrų tai laikoma saugu, atsižvelgiant ir į tai, kaip produktas turi būti paruoštas.
Ar būtent šių sūrių sauga buvo taip įvertinta, „Rimi“ atsakyme nenurodė.