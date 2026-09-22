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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Pirkdami jautieną ant pakuotės ieškokite 1 ženklo: pasakys daugiau nei manote

2026-09-22 13:05 / šaltinis: Pranešimas spaudai
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 13:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iš pirmo žvilgsnio du jautienos gabalėliai parduotuvės lentynoje gali atrodyti kone vienodai, tačiau jų kelias iki jos – gerokai skirtis. Vieną svarbiausių užuominų pirkėjui suteikia ant pakuotės matomas žalias lapelis. Tačiau ekologiška jautiena – ne vien kitoks užrašas ant pakuotės: jos auginimui taikomi konkretūs reikalavimai – nuo galvijų pašarų iki jų laikymo ir priežiūros.

Jautiena (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (5)

Iš pirmo žvilgsnio du jautienos gabalėliai parduotuvės lentynoje gali atrodyti kone vienodai, tačiau jų kelias iki jos – gerokai skirtis. Vieną svarbiausių užuominų pirkėjui suteikia ant pakuotės matomas žalias lapelis. Tačiau ekologiška jautiena – ne vien kitoks užrašas ant pakuotės: jos auginimui taikomi konkretūs reikalavimai – nuo galvijų pašarų iki jų laikymo ir priežiūros.

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„Iki“ ekspertai paaiškina, kas iš tiesų slypi už žodžio „ekologiška“, kaip tokią jautieną atpažinti ir į ką dar verta atsižvelgti ją renkantis.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mėsa ir mėsos produktai

Kuo iš tiesų skiriasi ekologiška jautiena?

Pasak mėsos technologo Vitoldo Fedaravičiaus, pagrindiniai skirtumai atsiranda gerokai anksčiau, nei jautiena pasiekia parduotuvės lentyną. Ekologiškos jautienos ženklinimas patvirtina, kad galvijai buvo auginami laikantis ekologinei gamybai nustatytų reikalavimų.

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Tokiuose ūkiuose gyvuliai šeriami ekologiškais pašarais, o jų laikymui taikomi nustatyti gerovės, vidaus ir lauko erdvės reikalavimai. Kai sąlygos leidžia, galvijams turi būti sudaroma galimybė būti lauke ar ganytis. Taip pat draudžiama naudoti augimą skatinančias medžiagas, o veterinarinių vaistų naudojimas yra griežtai reglamentuojamas.

„Ekologiškai auginamų galvijų mityboje svarbią vietą užima žolė ir kiti natūralūs pašarai, o tai gali atsispindėti ir pačioje mėsoje. Tokia jautiena gali turėti daugiau naudingųjų omega-3 riebalų rūgščių, taip pat vitamino E ir kitų natūraliai mėsoje esančių vertingų medžiagų. Be to, galvijų mityba turi įtakos ne tik mėsos sudėčiai, bet ir jos skoniui, todėl ekologiška jautiena gali pasižymėti ryškesniu skoniu“, – pasakoja V. Fedaravičius.

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Ekologišką produktą parduotuvėje padeda atpažinti žalias ES ekologinės gamybos logotipas – iš žvaigždučių suformuotas lapas. Jis naudojamas sertifikuotiems produktams, atitinkantiems ES ekologinei gamybai keliamus reikalavimus. Greta jo nurodomas kontrolės įstaigos kodas ir žemės ūkio žaliavų užauginimo vieta. 

Lietuviška kilmė ir brandinimas – svarbūs jautienos kokybei

Nepriklausomai nuo to, kokią jautieną pirkėjas renkasi, svarbi išlieka jos kilmė ir šviežumas. 

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Lietuvoje užaugintų galvijų mėsos kelias iki mūsų parduotuvių yra trumpesnis, o dažnas pristatymas leidžia nuolat papildyti asortimentą šviežia jautiena. Sveriamos mėsos vitrinose ją išpjaustome vietoje, laikydamiesi aukštų kokybės standartų“, – pasakoja V. Fedaravičius.

Jautienos savybėms svarbus ir brandinimas. Jo metu mėsoje natūraliai vyksta procesai, keičiantys jos tekstūrą, skonį ir aromatą. 

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„Brandinimas jautienai suteikia ryškesnį skonį ir malonų aromatą, mėsa tampa minkštesnė, geresnės tekstūros. Be to, brandintą jautieną galima greičiau paruošti, todėl tai patogus pasirinkimas norint skanaus rezultato ir virtuvėje neužtrukti“, – sako mėsos technologas.

Liesesnė ar marmuringesnė: ką verta žinoti prieš gaminant?

Renkantis jautieną galima atkreipti dėmesį ir į riebalų kiekį. Mažesnis jų kiekis savaime nereiškia aukštesnės mėsos kokybės – liesesnė ir daugiau marmuringumo turinti jautiena pasižymi skirtingomis savybėmis. Pasak kulinarijos šefės Jolitos Tamoševičienės, todėl pirmiausia verta pagalvoti apie ruošiamą patiekalą ir norimą rezultatą.

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„Daugiau marmuringumo turinti jautiena kepant išlieka sultingesnė, minkštesnė, jos skonis sodresnis, todėl ji ypač tinka didkepsniams. Prie tokios mėsos nebūtina rinktis sunkių priedų – jos skonį gerai papildo keptos ar grilintos daržovės, žalios salotos, čimičiuri ar kitas gaivesnis, rūgštelės turintis padažas.

Liesesnę jautieną galima derinti su sodresniais padažais, grybais, pomidorais, šakninėmis daržovėmis ar prieskoninėmis žolelėmis – tokie deriniai ypač tinka troškiniams ir kitiems ilgiau ruošiamiems patiekalams“, – sako J. Tamoševičienė.

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Aga
Aga
2026-09-22 13:27
Tiesiog pamąstymui. O kur yra auginami tie eko jaučiai, nes važinėjant po Lietuvą niekur jų nematyti. Ir koks tų gyvūnų skaičius yra papjaunamas, kad aprūpinti visas parduotuves? Gal jau laikas, galimai, sąžiningai pasakyti, iš kur gabenate mėsą ir kur tie eko ūkiai yra, kai visa žemė yra užteršta?!
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