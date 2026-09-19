Šie cukinijų blynai privers apsilaižyti prištelius: išbandykite

Todėl nutariau koncentruoti savo laiką ir žinias į tai, kas duoda gerą rezultatą – spausti aliejus ir rupinius, gaminti pagardus, rauginti ir marinuoti daržoves, ir tą rezultatą mainyti į daržoves ir vaisius, kurie auga draugų ar ūkininkų laukuose bei soduose. Kitaip tariant, skatinti tikruosius ūkinius mainus. Juose nedalyvauja pinigai, bet dalyvauja nuostabūs žmonės, ir geros emocijos, kurių už jokį pinigą nenusipirksi“, – rašė tinklaraščio „Kūmutės virtuvė“ autorė Renata.
2 porcijoms reikės:
- 1 vidutinės cukinijos (apie 1 kg);
- 2 kiaušinių;
- 2 v. š. kvietinių miltų (tinka ir viso grūdo, ir aukščiausios rūšies);
- 1 v. š. bulvių krakmolo;
- 0,5 a. š. druskos;
- 1 skiltelės česnako;
- 200 g itin plonai pjaustytos šoninės (gali būti ir šalto rūkymo).
Cukiniją nulupu, pjaunu perpus, šaukštu iškabliuoju sėklas ir naudingąją dalį sutarkuoju stambia tarka. Tarkuoju tiesiai į koštuvą virš kriauklės, į tarkius suberiu druską, gerai išmaišau ir palieku pusvalandžiui. Per tiek laiko cukinijos išleis sultis.
Į gilų indą įmušu kiaušinius, plaku šluotele ar šakute, kol masė tampa balta. Česnako skiltelę smulkiai sukapoju ir suberiu į kiaušinių plakinį. Ten pat sukrečiu tarkius iš koštuvo, išmaišau, ir po truputį, nenustojant maišyti, suberiu miltus ir krakmolą.
Į gerai įkaitintą keptuvę dedu trečdalį šoninės juostų, joms apskrudus, išimu ir dedu į atskirą lėkštę. Likusiuose riebaluose kepu blynus, ne itin plonus, kiekvienai pusei skaičiuojant apie 2-3 minutes. Taip kartoju, kol baigiasi šoninė ir tešla. Bet jei liktų tešlos, o šoninės nebebūtų, paskutinius blynus galima kepti ir karštame aliejuje.
Tiekiu porcijomis, sudedant dalį blynų, papuošiant keptomis šoninės juostomis. Mėgstantiems gerą gyvenimą, dar ir šaukštą riebios grietinės pasiūlau.
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