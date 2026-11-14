Hormuzo sąsiauryje užsidegė 3 tanklaiviai: Iranas įvardijo priežastį

Nuo vasarį prasidėjusio karo su Jungtinėmis Valstijomis Teheranas reikalauja, kad laivai gautų jo leidimą plaukti per sąsiaurį, ir atakuoja šio reikalavimo nesilaikančius laivus.
„Prieš kurį laiką du naftos tanklaiviai, išjungę radarus bei padėties nustatymo sistemas ir slapta mėginę neleistinu maršrutu perplaukti Hormuzo sąsiaurį, užplaukė ant jūrinės minos, sprogo ir užsidegė“, – ankstyvą šeštadienio rytą apie incidentą pietinėje sąsiaurio dalyje pranešė Revoliucinės gvardijos karinės jūrų pajėgos, o pranešimą paskelbė Irano valstybinis transliuotojas.
Atskirame Irano reguliariojo karinio jūrų laivyno pareiškime teigiama, kad dar vienas tanklaivis, „išjungęs savo sekimo ir identifikavimo sistemas ir plaukęs nesaugia, draudžiama rytine Hormuzo sąsiaurio dalimi, užplaukė ant jūrinės minos, užsidegė ir buvo priverstas sustoti“.
Nenurodyti laivų pavadinimai
Pareiškimuose nenurodyti laivų pavadinimai ar jų kilmės šalys, tačiau Revoliucinė gvardija pranešė, kad vienas iš pietinėje sąsiaurio dalyje apgadintų laivų buvo supertanklaivis.
Jungtinės Valstijos, reaguodamos į Teherano vykdomus strateginio prekybos kelio laivybos ribojimus, įvedė jūrų blokadą Irano uostams ir teikia karinę paramą sąsiauriu plaukiantiems tanklaiviams.
Pastarosiomis savaitėmis Irano ginkluotosios pajėgos ne kartą pranešė apie sąsiauryje užsidegusius ar sprogusius laivus ir dažnai tvirtino, kad jie užplaukė ant minų.
Penktadienį Revoliucinė gvardija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti virš laivo kylantis didelis dūmų stulpas. Pasak gvardijos, laivas gabeno suskystintas dujas ir užplaukė ant minos pietinėje sąsiaurio dalyje.
Tačiau JAV kariuomenė teigia išvaliusi nuo minų pagrindinius laivybos maršrutus šiame sąsiauryje.
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