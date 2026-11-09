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„Precedento neturinčios“ kibernetinės atakos prieš šaldytuvus: Prancūzija apkaltino Iraną

2026-11-09 20:11 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 20:11
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Prancūzija pirmadienį pareiškė, kad už praėjusį mėnesį šalyje surengtas „precedento neturinčias“ kibernetines atakas prieš prekybos centrų šaldytuvus atsakinga Irano revoliucinė gvardija, o Paryžius pažadėjo siekti, kad Teheranui būtų pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos.

Dėl kibernetinės atakos išmeta sugedusį šaldytą maistą (nuotr. stop kadras)

Prancūzija pirmadienį pareiškė, kad už praėjusį mėnesį šalyje surengtas „precedento neturinčias“ kibernetines atakas prieš prekybos centrų šaldytuvus atsakinga Irano revoliucinė gvardija, o Paryžius pažadėjo siekti, kad Teheranui būtų pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos.

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Nuo spalio 11 ir 12 d. surengtų kibernetinių atakų nukentėjo daugybė Prancūzijos prekybos centrų: juose esančiuose šaldytuvuose pakilo temperatūra, todėl kai kurioms parduotuvėms teko išmesti visas greitai gendančių maisto produktų atsargas.

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„Galiu patvirtinti, kad šią ataką surengė Irano Islamo Respublikos Islamo revoliucijos gvardijos korpusas“, – apie kibernetines atakas sakė užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrotas.

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„Ši ataka yra precedento neturinti tiek savo mastu, tiek agresyvumu“, – sakė jis.

„Tai pirmoji didelio masto kibernetinė ataka, kuria siekta vykdyti diversiją mūsų šalies teritorijoje. Ji yra rimtas smūgis nacionaliniams interesams ir Prancūzijos žmonių saugumui“, – pareiškė J. Barrotas.

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„Visiems atsakingiems asmenims pritaikysime Europos lygmens sankcijas“, – pridūrė jis.

Atakos – ir kitose šalyse

J. Barrotas tiesiogiai kalbėjo tik apie atakas prieš Prancūzijos prekybos centrų sistemas ir nurodė, kad nuo jų nukentėjo 700 objektų.

Tačiau apie panašius incidentus pranešta ir kitose Europos šalyse.

Lapkričio 2 d., kaip įtariama, prieš mažiausiai devynių Europos šalių maisto prekių parduotuvių šaldymo sistemas buvo surengta kibernetinė ataka.

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Paryžiaus prokurorė pranešė pradėjusi tyrimą dėl su IRGC susijusio Irano kibernetinių operacijų padalinio, įtariamo įvykdžius šiuos išpuolius. Islamo revoliucijos gvardija yra ideologinė Islamo Respublikos kariuomenė, taip pat vykdanti kibernetines operacijas.

„Pradėtas teisminis tyrimas dėl Irano grupės „Shahid Kaveh“, priklausančios Islamo revoliucijos gvardijos korpuso Elektroniniam ir kibernetiniam centrui (IRGC-CEC), vadovo, dviejų jo pavaduotojų ir kitų galimai nustatytų asmenų“, – pareiškime sakė Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau.

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J. Barrotas pranešė, kad Prancūzija iškvietė Irano ambasadorių Paryžiuje, siekdama „pareikšti griežtą protestą dėl šio itin rimto veiksmo“.

„Imsimės visų kitų būtinų ir proporcingų priemonių – tiek viešų, tiek kitokių, – kad atsakytume į šį incidentą ir atgrasytume visus, kurie galėtų mėginti jį pakartoti“, – pridūrė jis.

Po J. Barroto kalbėjusi ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad „mūsų atsakas turi būti griežtas“, ir pridūrė ką tik sužinojusi apie tai, kad atsakomybė už šią ataką buvo priskirta Iranui.

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