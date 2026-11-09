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TV3 naujienos > Žmonės

Į Iraną išvykęs Mantas Bertulis prabilo atvirai: „Susimoviau“

2026-11-09 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 15:55
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Po Iraną keliaujantis prodiuseris, keliautojas Mantas Bertulis socialiniuose tinkluose pasidalijo įsimintina istorija iš savo išvykos. Jis teigė, kad padaryta klaida virto gera pamoka apie kultūrinius skirtumus.

Po Iraną keliaujantis prodiuseris, keliautojas Mantas Bertulis socialiniuose tinkluose pasidalijo įsimintina istorija iš savo išvykos. Jis teigė, kad padaryta klaida virto gera pamoka apie kultūrinius skirtumus.

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Įrašą apie tai jis išplatino socialiniame tinkle Instagram.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ – Mantas Bertulis

Nutikimas tapo pamoka

Sako proflyje vyras pasakojo apie susidūrimą su vietiniu, kuris jam netikėtai pasiūlė savo vakarienę. Priėmus tokį dosnų gestą tik vėliau paaiškėjo, kad taip žmonės parodo savo svetingumą, tačiau reikėtų to nepriimti tiesiogiai.

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M. Bertulis rašė:

„Iranas iš viso turi net 30 į UNESCO paveldą įtrauktų dalykų, bet sakyčiau didžiausias šios šalies paveldas yra žmonės. Ir niekas negali būti tam abejingas.

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Aišku, nieko naujo ir nepasakysiu, nes turbūt apie iraniečių mentalitetą jau esate girdėję. Ir tai nėra koks atsitiktinumas, nes iš tų 100 aplankytų šalių, būtent Artimųjų rytų gyventojų (sirų, afganų, persų) svetingumas muša visus įmanomus galvoje sudėtus saugiklius.

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Papasakosiu vieną juokingą nutikimą, vakar įvykusį Isfahane. Stovim prie eilinės burgerinės ir mus belaukiančius užkalbina du irgi tuo pačiu tikslu čia atėję vietiniai. Po dešimties minučių small-talk’o vienas jų nueina pasiimti savo užsakymo. Galvojau čia ir baigsis mūsų pažintis, bet netrukus jis grįžta su kažkokiu kebabu lavaše, gėrimu bei duoda visą tai man. Aš akimirkai susimėčiau. Nors ir žinau ant kiek jie draugiški, ypač svečiams, bet nu gal ne ant tiek? Juk pats tas žmogus ilgai laukė to užsakymo. Nu bet paimu iš tos pačios pagarbos, nes įsivaizduoju kiek jiems daug tai reiškia.

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Ponas kiek pasimeta, bet palinki man skanaus ir nueina savais keliais tuščiomis. Tik po to man mano gidas paaiškina: „Iraniečių mandagumo tradiciją galima apsakyti vienu žodžiu „taarof“. Tai toks dalykas, kai iš pagarbos kitam siūloma daugiau, nei tikimasi, o priimti pasiūlymą iškart gali atrodyti nemandagu.“

Tai pasirodo į jų kraują yra įaugęs tas mandagumas / svetingumas, bet niekada, kaip sakė mano gidas, nereikia iraniečių kalbos priimti tiesiogine prasme. Taip ir aš čia baisiai susimoviau. Žmogus man tiesiog norėjo pasakyti „tavo sotumas man svarbiau už manąjį“, o aš kaip visiškas durnius ėmiau ir atėmiau iš jo vakarienę. Buvo gera pamoka.

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Ir dar kai ką pastebėjau, kuo nenustojau žavėtis visos kelionės metu – persų sofistifikuotumas. Tu žiūri į juos, į jų akis, į jų aprangą, į jų kūno kalbą ir matai kokie jie visi išsilavinę, išlaikyti, stilingi bei rimti žmonės. Tiesiog matai gylį juose.

Baiginėjasi jau mano antra savaitė čia ir neturėjau nei vieno blogo incidento nei su vienu piliečiu. Vien tik teigiamos emocijos.

Aišku, daugelis stebėjosi ką aš čia veikiu tokiu metu Irane, bet tuo pačiu ir dėkojo, jog atvykau parodyti, kad čia ne tik juoda / balta.“

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