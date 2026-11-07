Sumokės 20 mln. dolerių: JAV ieško informacijos apie Iraną

Ieškoma informacijos apie Irano branduolinius objektus, įrangą ir branduolinėje programoje dirbančius asmenis, pavyzdžiui, mokslininkus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusiais mėnesiais ne kartą teigė, kad amerikiečių pajėgos per vasario pabaigoje pradėtus smūgius Iranui praktiškai visiškai sunaikino šalies branduolinę programą.
„Jei nebūtume užpuolę Irano, šiandien nebebūtų Izraelio“, – pastarąjį kartą penktadienio vakarą pareiškė D. Trumpas.
„Jei jie turėtų branduolinį ginklą, būtų jį panaudoję. Jie būtų sunaikinę Artimuosius Rytus“, – pridūrė jis.
Tačiau savaitės pradžioje D. Trumpas sakė, kad Irane dar liko „vienas ar du objektai“, kuriais JAV turėtų „pasirūpinti“. Tarp jų – po Kolango kalnu, maždaug už 200 kilometrų į pietus nuo Teherano, esantis, kaip įtariama, branduolinis kompleksas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.