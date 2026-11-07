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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Sumokės 20 mln. dolerių: JAV ieško informacijos apie Iraną

2026-11-07 11:22 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-07 11:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV vyriausybė siūlo 20 mln. dolerių (17 mln. eurų) atlygį ir „galimą perkėlimą“ už informaciją apie Irano branduolinę programą. Tai penktadienį (vietos laiku) pranešė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM), atsakinga už Persijos įlankos regioną.

Irano vėliava (nuotr. 123rf.com)

JAV vyriausybė siūlo 20 mln. dolerių (17 mln. eurų) atlygį ir „galimą perkėlimą“ už informaciją apie Irano branduolinę programą. Tai penktadienį (vietos laiku) pranešė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM), atsakinga už Persijos įlankos regioną.

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Ieškoma informacijos apie Irano branduolinius objektus, įrangą ir branduolinėje programoje dirbančius asmenis, pavyzdžiui, mokslininkus.

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JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusiais mėnesiais ne kartą teigė, kad amerikiečių pajėgos per vasario pabaigoje pradėtus smūgius Iranui praktiškai visiškai sunaikino šalies branduolinę programą.

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„Jei nebūtume užpuolę Irano, šiandien nebebūtų Izraelio“, – pastarąjį kartą penktadienio vakarą pareiškė D. Trumpas.

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„Jei jie turėtų branduolinį ginklą, būtų jį panaudoję. Jie būtų sunaikinę Artimuosius Rytus“, – pridūrė jis.

Tačiau savaitės pradžioje D. Trumpas sakė, kad Irane dar liko „vienas ar du objektai“, kuriais JAV turėtų „pasirūpinti“. Tarp jų – po Kolango kalnu, maždaug už 200 kilometrų į pietus nuo Teherano, esantis, kaip įtariama, branduolinis kompleksas.

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