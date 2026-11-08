Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Irane įvykdyta mirties bausmė 3 vyrams: štai kokia priežastis

2026-11-08 11:20 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-08 11:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Irano pareigūnai sekmadienį įvykdė mirties bausmę trims vyrams, teismui pripažinus juos kaltais dėl „operacijų vykdymo Izraelio ir JAV naudai“ per sausio mėnesį vykusius antivyriausybinius protestus, pranešė teismų sistemos atstovai.

Iranas (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (4)

Irano pareigūnai sekmadienį įvykdė mirties bausmę trims vyrams, teismui pripažinus juos kaltais dėl „operacijų vykdymo Izraelio ir JAV naudai“ per sausio mėnesį vykusius antivyriausybinius protestus, pranešė teismų sistemos atstovai.

REKLAMA
0

Mirties nuosprendžiai Hassanui Divbandui, Hamidui Kazemi ir Rezai Zanganen „buvo įvykdyti šį rytą, kai juos paliko galioti Aukščiausiasis Teismas“, pranešė teismų sistemos interneto svetainė „Mizan Online“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Iraniečiai degino JAV ir Izraelio vėliavas

Pranešama, kad jie buvo pripažinti kaltais dėl „dalyvavimo operatyvinėje veikloje Izraelio sionistinio režimo, Jungtinių Valstijų ir priešiškų grupuočių naudai“ per protestus.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak „Mizan“, vyrai mėtė Molotovo kokteilius ir granatas, naudojo šaltuosius bei šaunamuosius ginklus ir padeginėjo viešosios paskirties pastatus Karadžo mieste, į vakarus nuo Teherano.

REKLAMA

Kitiems šios bylos kaltinamiesiems skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo penkerių iki 10 metų, nurodoma pranešime.

Protestų judėjimas

Protestų judėjimas, kurį gruodį iš pradžių sukėlė didelės pragyvenimo išlaidos, greitai peraugo į plataus masto antivyriausybines demonstracijas, pasiekusias piką sausio 8 ir 9 dienomis.

Irano institucijos pranešė apie daugiau nei 3 tūkst. žuvusiųjų, o smurtą priskyrė JAV ir Izraelio organizuotiems „teroristiniams aktams“.

Tačiau užsienyje įsikūrusios NVO nurodo didesnius skaičius ir tvirtina, kad Irano saugumo pajėgos šaudė į protestuotojus.

Mirties bausmių skaičius Irane išaugo nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios, kurį vasario pabaigoje sukėlė JAV ir Izraelio smūgiai Islamo Respublikai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų