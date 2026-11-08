Irane įvykdyta mirties bausmė 3 vyrams: štai kokia priežastis

Mirties nuosprendžiai Hassanui Divbandui, Hamidui Kazemi ir Rezai Zanganen „buvo įvykdyti šį rytą, kai juos paliko galioti Aukščiausiasis Teismas“, pranešė teismų sistemos interneto svetainė „Mizan Online“.
Pranešama, kad jie buvo pripažinti kaltais dėl „dalyvavimo operatyvinėje veikloje Izraelio sionistinio režimo, Jungtinių Valstijų ir priešiškų grupuočių naudai“ per protestus.
Pasak „Mizan“, vyrai mėtė Molotovo kokteilius ir granatas, naudojo šaltuosius bei šaunamuosius ginklus ir padeginėjo viešosios paskirties pastatus Karadžo mieste, į vakarus nuo Teherano.
Kitiems šios bylos kaltinamiesiems skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo penkerių iki 10 metų, nurodoma pranešime.
Protestų judėjimas
Protestų judėjimas, kurį gruodį iš pradžių sukėlė didelės pragyvenimo išlaidos, greitai peraugo į plataus masto antivyriausybines demonstracijas, pasiekusias piką sausio 8 ir 9 dienomis.
Irano institucijos pranešė apie daugiau nei 3 tūkst. žuvusiųjų, o smurtą priskyrė JAV ir Izraelio organizuotiems „teroristiniams aktams“.
Tačiau užsienyje įsikūrusios NVO nurodo didesnius skaičius ir tvirtina, kad Irano saugumo pajėgos šaudė į protestuotojus.
Mirties bausmių skaičius Irane išaugo nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios, kurį vasario pabaigoje sukėlė JAV ir Izraelio smūgiai Islamo Respublikai.
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