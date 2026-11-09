„Reuters“: slaptas Rusijos tinklas pasinaudojo protestais Prancūzijoje

Kitoje vidinėje vertinimo ataskaitoje, kurią parengė Prancūzijos užsienio reikalų ministerija ir su kuria taip pat susipažino „Reuters“, nustatyta, kad su Izraeliu ir JAV judėjimu MAGA siejamos socialinių tinklų paskyros taip pat skleidė priešiško pobūdžio naratyvus apie riaušes, siedamos jas su radikaliuoju islamizmu ir migracija.
ES analizėje nustatyta, kad slaptas Rusijos tinklas, žinomas kaip „Operation Overload“ (liet. „Operacija perkrova“), Prancūzijos auditorijai platino vaizdo įrašus, kuriuose apsimetė Vakarų žiniasklaidos priemonėmis. Kai kuriuose iš jų melagingai teigta, kad migrantai išžagino protestuotojas arba kad netrukus įvyks teroristiniai išpuoliai.
Spalio mėnesį įvairiuose Prancūzijos miestuose protestai prieš didėjančias pragyvenimo išlaidas ir prastėjančias viešąsias paslaugas peraugo į riaušes. Šalyje kilo vieni didžiausių neramumų per pastaruosius kelis dešimtmečius.
ES analizėje, apimančioje spalio 7–21 d. laikotarpį, nustatyta, kad Rusija siekė pavaizduoti Prancūzijos vadovybę kaip silpną ir vis labiau autoritarinę. Tačiau įrodymų, kad Maskva ar kiti veikėjai būtų kurstę protestus arba prisidėję prie jų eskalavimo, nerasta, pabrėžia „Reuters“.
Ši veikla ataskaitoje apibūdinama kaip naudojimasis neramumais siekiant savų tikslų.
ES ataskaitoje teigiama, kad nuo 2023 m. rugsėjo vykdoma Rusijos informacinė operacija „Operation Overload“ yra nukreipta prieš Vakarų visuomenės veikėjus, institucijas ir žiniasklaidos priemones. Ja siekiama diskredituoti šiuos subjektus ir jų paramą Ukrainai, kartu skleidžiant Rusijos interesus atitinkančią informaciją.
Milijonai peržiūrų
Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos vertinimu, spalio 16–18 d. socialiniame tinkle „X“ dešimt daugiausia peržiūrų sulaukusių prorusiškų paskyrų įrašų apie neramumus buvo peržiūrėti 2,8 mln. kartų.
Tuo metu dešimt populiariausių MAGA (angl. „Make America Great Again“, liet. „Padarykime Ameriką vėl didžią”) judėjimo atstovų, žiniasklaidos priemonių ir nuomonės formuotojų įrašų sulaukė daugiau kaip 49 mln. peržiūrų, o Izraelio pareigūnų, vyriausybinių paskyrų ir žiniasklaidos priemonių įrašai – daugiau kaip 35 mln. peržiūrų.
Analitinio centro „RAND Corporation“ vyresnioji politikos mokslų tyrėja Elina Treyger teigė, kad tokios kampanijos kursto prieš imigrantus nukreiptas nuotaikas, dėl kurių Europos rinkėjai vis labiau linksta į politinius kraštutinumus.
„Reuters“ paprašyti pakomentuoti šias išvadas, Prancūzijos pareigūnai atkreipė „Reuters“ dėmesį į prezidento Emmanuelio Macrono spalio 21 d. pareiškimą, kuriame jis teigė, kad nėra akivaizdžių užsienio kišimosi į protestus požymių, tačiau buvo manipuliuojama informacija iš užsienio.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras ir šalies užsienio reikalų ministerija į prašymus pakomentuoti situaciją neatsakė.
Rusijos užsienio reikalų ministerija į „Reuters“ prašymą pateikti komentarą taip pat neatsakė.
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