Irano taikinyje atsidūręs JAV iždo sekretorius paliko namus ir persikėlė į karinę bazę

Nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios S. Bessentas vadovavo JAV pastangoms sužlugdyti Irano ekonomiką ir žadėjo sankcijų tinklu sukelti Islamo Respublikos „ekonominį uždusimą“.
Praėjusį vasarį JAV nacionalinės žvalgybos vadovas Jay Claytonas perspėjo, kad Teheranas „iš esmės sustiprino“ savo pastangas nusitaikyti į amerikiečius Artimuosiuose Rytuose ir už jų ribų.
Remdamasis trimis su šia tema susipažinusiais šaltiniais, „The New York Times“ pranešė, kad šios pastangos apima intensyvesnį taikymąsi į esamus bei buvusius JAV pareigūnus, tokius kaip S. Bessentas.
Anot anoniminių šaltinių, Irano rengiami sąmokslai prieš JAV pareigūnus pasiekė „labiau pažengusį etapą“, tačiau S. Bessentui kilusios grėsmės rimtumas nebuvo aiškus.
Naujienų agentūra AFP kreipėsi į Iždo departamentą su prašymu pakomentuoti padėtį.
Praėjusį vasarį Vašingtonas po padažnėjusių Teherano remiamų husių kovotojų atakų nurodė nebūtiniems JAV ambasados darbuotojams ir jų šeimoms išvykti iš Saudo Arabijos.
Pastarosiomis savaitėmis JAV kariuomenė po pranešimų apie Irano grasinimus taip pat patraukė dalį orlaivių iš dviejų Jungtinės Karalystės (JK) bazių.
Diplomatinėms pastangoms užbaigti karą įgaunant pagreitį, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį pareiškė, kad Vašingtono spaudimas Irano ekonomikai pavertė tolesnes atakas nereikalingomis.
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