Dėl Irane sulaikytų lietuvių – naujausia URM žinia

Kaip BNS trečiadienį nurodė ministerija, šiuo tikslu bendradarbiaujama ir su ES partneriais, o konsulinės pagalbos šioms pilietėms klausimais Lietuvai atstovauja Airija.
URM atsakyme taip pat pažymima, jog gerbiant piliečių privatumą ir atsižvelgiant į atvejo jautrumą, šiuo metu išsamesnės informacijos pateikti ministerija negali.
Oficialią informaciją apie tai, kad lietuvės sulaikytos, iš Irano ministerija gavo spalio 26 dieną.
URM siekia padėti Irane sulaikytoms lietuvėms, konsulinės pagalbos klausimais atstovauja Airija
Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities policija yra paskelbusi spalio pirmoje pusėje į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskridusių moterų, gimusių 1992 ir 1983 metais, paiešką.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį dėl greito rezultato bei sakęs, jog dedamos aktyvios diplomatinės pastangos siekiant į šalį sugrąžinti pilietes.
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