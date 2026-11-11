Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Irane sulaikytų lietuvių – naujausia URM žinia

2026-11-11 10:20 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 10:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Užsienio reikalų ministerija (URM) tikina toliau siekianti išsiaiškinti aplinkybes, gauti oficialią informaciją ir sudaryti sąlygas suteikti Irane sulaikytoms Lietuvos pilietėms reikiamą pagalbą.

Užsienio reikalų ministerija (URM) tikina toliau siekianti išsiaiškinti aplinkybes, gauti oficialią informaciją ir sudaryti sąlygas suteikti Irane sulaikytoms Lietuvos pilietėms reikiamą pagalbą.

REKLAMA
3

Kaip BNS trečiadienį nurodė ministerija, šiuo tikslu bendradarbiaujama ir su ES partneriais, o konsulinės pagalbos šioms pilietėms klausimais Lietuvai atstovauja Airija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

URM atsakyme taip pat pažymima, jog gerbiant piliečių privatumą ir atsižvelgiant į atvejo jautrumą, šiuo metu išsamesnės informacijos pateikti ministerija negali.

REKLAMA
REKLAMA

Oficialią informaciją apie tai, kad lietuvės sulaikytos, iš Irano ministerija gavo spalio 26 dieną.

REKLAMA

URM siekia padėti Irane sulaikytoms lietuvėms, konsulinės pagalbos klausimais atstovauja Airija

Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities policija yra paskelbusi spalio pirmoje pusėje į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskridusių moterų, gimusių 1992 ir 1983 metais, paiešką.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį dėl greito rezultato bei sakęs, jog dedamos aktyvios diplomatinės pastangos siekiant į šalį sugrąžinti pilietes.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų