Baisi avarija Holivude: žuvo 3 žmonės, dar 2 – kritinės būklės

Prieš pat 18 val. judrioje sankryžoje avariją patyręs automobilis atsidūrė po maisto prekeivio palapine.
Šešiasdešimtmetis vairuotojas buvo ištrauktas iš automobilio. Jis galėjo kalbėti, tačiau atrodė ištiktas šoko, sakė Los Andželo policijos kapitonas Warneris Castillo. Pareigūnai dar nenustatė avarijos priežasties ir neatmetė nė vienos galimybės.
„Dar nežinome, ar tai buvo padaryta tyčia“, – per spaudos konferenciją sakė W. Castillo.
Antradienio vakarą mikroautobusas stovėjo ant šaligatvio, atidarytomis vairuotojo durelėmis ir išsiskleidusia oro pagalve. Netoliese dirbo ugniagesiai ir gelbėjimo tarnybos, virš įvykio vietos skraidė sraigtasparnis.
At least three people are dead after a vehicle jumps the curb and slams into any illegal food stand in North Hollywood. https://t.co/h8QyryR5BfREKLAMA— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) November 11, 2026
Netoliese mėsainiais prekiavęs Luisas Luna-Guzmanas pasakojo išgirdęs garsų trenksmą ir pamatęs ant žemės gulinčius žmones bei kitus, bėgančius avarijos vietos link.
Pasak jo, netoli dviračių stovų gulėjo moteris kruvinu veidu, rankomis ir kojomis. Užsimerkusi ji dejavo iš skausmo.
„Pasakiau jai: „Nejudėkite, pagalba jau atvyksta“, – pasakojo jis.
Šis liudytojas taip pat matė netoliese gulintį moters kūną, kita moteris nejudėdama gulėjo ant laiptų į stotį.
Merė Karen Bass pranešė, kad tarp nukentėjusiųjų buvo gatvės prekeivių ir pėsčiųjų.
Los Andželo policijos departamento vadovas Jimas McDonnellas sakė, kad pareigūnai peržiūrės įvykio vietos vaizdo įrašus. Pasak jo, tyrimas bus ilgas, bet labai nuodugnus.
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