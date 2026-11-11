Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV respublikonai sužlugdė siekį surengti apkaltą Pentagono vadovui

2026-11-11 07:38 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-11 07:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV Atstovų Rūmų respublikonai antradienį užblokavo siekį surengti apkaltą gynybos sekretoriui Pete'ui Hegsethui dėl karo su Iranu ir taip suteikė pergalę prezidentui Donaldui Trumpui praėjus kelioms dienoms po jo partijos triuškinamo pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose.

Pete'as Hegsethas EPA
GALERIJA (7)

JAV Atstovų Rūmų respublikonai antradienį užblokavo siekį surengti apkaltą gynybos sekretoriui Pete'ui Hegsethui dėl karo su Iranu ir taip suteikė pergalę prezidentui Donaldui Trumpui praėjus kelioms dienoms po jo partijos triuškinamo pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose.

REKLAMA
1

Atstovų Rūmai 211 balsais prieš 204 nusprendė nusiųsti apkaltos rezoliuciją Teismų komitetui, taip faktiškai sužlugdydami trečiadienį planuotą balsavimą dėl oficialių kaltinimų pateikimo sunkioje padėtyje atsidūrusiam Pentagono vadovui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rezoliuciją pateikė respublikonas Thomas Massie, D. Trumpo kritikas, kuris, JAV žiniasklaidos teigimu, buvo vienintelis savo partijos narys, pasipriešinęs šiam procedūriniam manevrui.

REKLAMA
REKLAMA

Apkaltos iniciatyva grasino dar labiau padidinti D. Trumpo problemas po to, kai demokratai praėjusią savaitę laimėjo kadencijos vidurio rinkimus, o pyktis dėl stringančio karo su Iranu ir sparčiai kylančių degalų kainų paskatino rinkėjus atmesti respublikonus.

REKLAMA

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV rinkimai

Respublikonai vis dar išlaiko nedidelę daugumą Atstovų Rūmuose iki sausio, kai demokratai perims abejų Kongreso rūmų kontrolę. Be to, 11 demokratų praleido balsavimą.

Pentagono atstovas Seanas Parnellas įraše socialiniame tinkle „X“ balsavimą įvertino kaip „VISIŠKĄ PERGALĘ!“

„Tikimės užbaigti šią fiktyvią apkaltą komiteto posėdžių salėje, kur faktai ir toliau ims viršų, o šis dėmesio blaškymas bus baigtas“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

P. Hegsethas antradienį anksčiau atmetė pastangas surengti apkaltą kaip „farsą“ ir gynė savo pasiekimus vadovaujant karui su Iranu bei kitoms karinėms operacijoms D. Trumpo valdymo metu.

„Tai farsas, tai triukas, ir visi tai žino“, – Pentagono spaudos konferencijoje sakė jis, pavadindamas kaltinimus „šmeižtu“ ir „sabotažu“.

Netrukus po P. Hegsetho pasirodymo per televiziją D. Trumpas išreiškė jam savo paramą.

„Pete'as Hegsethas gauna „A“ SU PLIUSU, PLIUSU, PLIUSU“, – 80 metų prezidentas parašė savo platformoje „Truth Social“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Viceprezidentas J. D. Vance'as taip pat palaikė gynybos sekretorių, pareiškęs, kad jis „akivaizdžiai nepadarė“ apkaltos vertų nusižengimų.

„Padaryčiau tai dar kartą“

Aštuoniuose T. Massie apkaltos punktuose P. Hegsethas kaltinamas neteisėtu karo vykdymu be Kongreso leidimo ir piktnaudžiavimu Pentagono vadovo įgaliojimais.

REKLAMA

Keli punktai buvo susiję su aštuonis mėnesius trunkančiu karu su Iranu, kaltinant jį Karo galių rezoliucijos, ribojančios JAV karines intervencijas be Kongreso leidimo, pažeidimu.

Kiti kaltinimai apėmė 2025-ųjų konfliktą su Jemeno husiais, remiamais Irano, ir smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandininkų laivams Karibų jūroje bei rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, kuriuos T. Massie pavadino „neteisminėmis egzekucijomis“.

REKLAMA

Jis taip pat apkaltino P. Hegsethą žodžio laisvės slopinimu siekiant nubausti demokratų senatorių Marką Kelly (Marką Kelį) dėl vaizdo įrašo, kuriame kariai ir žvalgybos pareigūnai raginami nevykdyti neteisėtų įsakymų.

P. Hegsethas gynė operacijas Jemene, Irane, Venesueloje ir prieš įtariamus narkotikų kontrabandininkus, bandydamas prilyginti siekį surengti apkaltą išpuoliui prieš JAV karius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Palaikau kiekvieną iš šių operacijų. Didžiavausi galėdamas jas vykdyti ir rytoj vėl padaryčiau tą patį“, – sakė jis.

Sprendimas nusiųsti rezoliuciją komitetui sustabdo tiesioginį apkaltos procesą, tačiau netrukdo demokratams atnaujinti šių pastangų sausį perėmus Kongreso kontrolę.

T. Massie, pralaimėjęs respublikonų pirminius rinkimus D. Trumpo remtam varžovui, pasibaigus kadencijai paliks Kongresą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų