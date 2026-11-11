JAV respublikonai sužlugdė siekį surengti apkaltą Pentagono vadovui

Atstovų Rūmai 211 balsais prieš 204 nusprendė nusiųsti apkaltos rezoliuciją Teismų komitetui, taip faktiškai sužlugdydami trečiadienį planuotą balsavimą dėl oficialių kaltinimų pateikimo sunkioje padėtyje atsidūrusiam Pentagono vadovui.
Rezoliuciją pateikė respublikonas Thomas Massie, D. Trumpo kritikas, kuris, JAV žiniasklaidos teigimu, buvo vienintelis savo partijos narys, pasipriešinęs šiam procedūriniam manevrui.
Apkaltos iniciatyva grasino dar labiau padidinti D. Trumpo problemas po to, kai demokratai praėjusią savaitę laimėjo kadencijos vidurio rinkimus, o pyktis dėl stringančio karo su Iranu ir sparčiai kylančių degalų kainų paskatino rinkėjus atmesti respublikonus.
Respublikonai vis dar išlaiko nedidelę daugumą Atstovų Rūmuose iki sausio, kai demokratai perims abejų Kongreso rūmų kontrolę. Be to, 11 demokratų praleido balsavimą.
Pentagono atstovas Seanas Parnellas įraše socialiniame tinkle „X“ balsavimą įvertino kaip „VISIŠKĄ PERGALĘ!“
„Tikimės užbaigti šią fiktyvią apkaltą komiteto posėdžių salėje, kur faktai ir toliau ims viršų, o šis dėmesio blaškymas bus baigtas“, – sakė jis.
P. Hegsethas antradienį anksčiau atmetė pastangas surengti apkaltą kaip „farsą“ ir gynė savo pasiekimus vadovaujant karui su Iranu bei kitoms karinėms operacijoms D. Trumpo valdymo metu.
„Tai farsas, tai triukas, ir visi tai žino“, – Pentagono spaudos konferencijoje sakė jis, pavadindamas kaltinimus „šmeižtu“ ir „sabotažu“.
Netrukus po P. Hegsetho pasirodymo per televiziją D. Trumpas išreiškė jam savo paramą.
„Pete'as Hegsethas gauna „A“ SU PLIUSU, PLIUSU, PLIUSU“, – 80 metų prezidentas parašė savo platformoje „Truth Social“.
Viceprezidentas J. D. Vance'as taip pat palaikė gynybos sekretorių, pareiškęs, kad jis „akivaizdžiai nepadarė“ apkaltos vertų nusižengimų.
„Padaryčiau tai dar kartą“
Aštuoniuose T. Massie apkaltos punktuose P. Hegsethas kaltinamas neteisėtu karo vykdymu be Kongreso leidimo ir piktnaudžiavimu Pentagono vadovo įgaliojimais.
Keli punktai buvo susiję su aštuonis mėnesius trunkančiu karu su Iranu, kaltinant jį Karo galių rezoliucijos, ribojančios JAV karines intervencijas be Kongreso leidimo, pažeidimu.
Kiti kaltinimai apėmė 2025-ųjų konfliktą su Jemeno husiais, remiamais Irano, ir smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandininkų laivams Karibų jūroje bei rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, kuriuos T. Massie pavadino „neteisminėmis egzekucijomis“.
Jis taip pat apkaltino P. Hegsethą žodžio laisvės slopinimu siekiant nubausti demokratų senatorių Marką Kelly (Marką Kelį) dėl vaizdo įrašo, kuriame kariai ir žvalgybos pareigūnai raginami nevykdyti neteisėtų įsakymų.
P. Hegsethas gynė operacijas Jemene, Irane, Venesueloje ir prieš įtariamus narkotikų kontrabandininkus, bandydamas prilyginti siekį surengti apkaltą išpuoliui prieš JAV karius.
„Palaikau kiekvieną iš šių operacijų. Didžiavausi galėdamas jas vykdyti ir rytoj vėl padaryčiau tą patį“, – sakė jis.
Sprendimas nusiųsti rezoliuciją komitetui sustabdo tiesioginį apkaltos procesą, tačiau netrukdo demokratams atnaujinti šių pastangų sausį perėmus Kongreso kontrolę.
T. Massie, pralaimėjęs respublikonų pirminius rinkimus D. Trumpo remtam varžovui, pasibaigus kadencijai paliks Kongresą.
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