Ukrainos prezidentas atvyko į Airiją trečiadienį, kad dalyvautų Dubline vykstančiame daugiau nei 40 Europos šalių susitikime, kuriame taip pat dalyvauja NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. Ketvirtadienį ukrainiečių lyderis ES viršūnių susitikimo kuluaruose susitiko su JAV pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu.
Tačiau kortežui atvykus į susitikimą, ant vieno iš automobilių galinių keleivio durelių buvo pastebėti pėdsakai kažkokios užtėkštos substancijos. „Vienas iš automobilių Zelenskio kolonoje atvažiavo šiek tiek suteptos būklės“, – socialiniame tinkle „X“ rašė „Sky News“ žurnalistas Stephenas Murphy, pasidalindamas automobilio vaizdo įrašu.
Tai nutiko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai protestuotojai neseniai lankydamiesi Dubline apmėtė pienu ir kitais daiktais buvusį JAV prezidentą Joe Bideną ir jo šeimą. Iš pradžių stebėtojai manė, kad dėl nešvarios V. Zelenskio automobilio būklės gali būti atsakingi protestuotojai, o internete plito keli įrašai, kuriuose tvirtinta, kad transporto priemonė buvo „apmėtyta kiaušiniais“.
Visgi airių policija („gardai“) dabar patvirtino, kad taip nebuvo. „Gardai (Airijos policija) patvirtina, kad į Zelenskio kortežą Dubline nebuvo svaidomi jokie sviediniai, kiaušiniai ar kas nors kita“, – vėlesniame įraše rašė S. Murphy.
Manoma, kad paslaptinga substancija iš tikrųjų yra vėmalai. „Neoficialiai suprantu, kad kažkam (ne Zelenskiui) pasidarė bloga pro automobilio langą. Tokio judėjimo metu nėra galimybės sustabdyti automobilio“, – sakė S. Murphy.
„Kai kurie iš mūsų praėjusią naktį tikrai manė, kad tai galėjo būti vėmalai. Stovėti ant šaltoko asfalto ir žaisti „kiaušinis ar vėmalai“ yra puikus šio darbo glamūro atspindys“, – pažymėjo jis.
Incidento aplinkybės lieka neaiškios. Nei V. Zelenskis, nei jo komanda dėl šios substancijos atsiradimo ant vieno iš automobilių nepasisakė. Nepaisant to, įvykio vietoje dirbęs žurnalistas pažymėjo, kad pats V. Zelenskis šiuo automobiliu nevažiavo. Anot jo, Ukrainos prezidentas vizito Airijoje metu vyko automobiliu „BMW“, o nuotraukoje užfiksuotas kitas kortežui priklausęs automobilis „Audi“.
@Craicthewhip_ Zelenskyy wasn’t in the Audi, he was in a BMW. The Audi was an escort car— Stephen Murphy (@SMurphyTV) November 14, 2026
Diplomatiniai susitikimai ir derybų perspektyvos
V. Zelenskio susitikimas su S. Witkoffu ir J. Kushneriu įvyko pagal planą. Anksčiau ketvirtadienį JAV pasiuntiniai buvo nuvykę į Maskvą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Derybos buvo „dalykiškos, konstruktyvios, atviros ir naudingos“, teigė V. Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas.
Jie kalbėjosi su V. Putinu apie dvi valandas prieš išvykstant į Airiją susitikti su V. Zelenskiu Kasemento aerodrome – karinėje bazėje, esančioje Baldonelyje, į vakarus nuo Dublino. Po susitikimo V. Zelenskis paskelbė, kad Europa bus atstovaujama kitame taikos derybų rate ir kad greitai įvyks didelio masto Rusijos ir Ukrainos belaisvių apsikeitimas.
„Pirma, humanitarinis rezultatas – belaisviai bus paleisti, ir mes tikimės didžiausio apsikeitimo belaisviais nuo šio karo pradžios“, – „X“ rašė V. Zelenskis. „Antrasis rezultatas – dar aktyviau įtraukiame Europos atstovus į diplomatiją, kad jie turėtų lygiavertę vietą prie derybų stalo. Ukraina visada gina visos Europos interesus. Trečia, taip pat ruošiame tolimesnius daugiašalius susitikimus. Diplomatija išliks aktyvi“, – tęsė jis.
Ketvirtadienio susitikimai vyko praėjus vos dienai po JAV tarpininkautų taikos derybų tarp Maskvos ir Kyjivo delegacijų Abu Dabyje. Šios derybos atnešė pirmuosius tiesioginius Ukrainos ir Rusijos atstovų pokalbius per devynis mėnesius, nes pastangos pasiekti susitarimą buvo sustojusios.
Tačiau jokių didelių lūžių jos neatnešė, išskyrus V. Zelenskio ketvirtadienį paminėtą susitarimą dėl belaisvių apsikeitimo.
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