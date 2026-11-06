Ukrainos sostinės gyventojai – be elektros ir vandens: Kyjive – prasčiausia situacija, pripažino Zelenskis

„Prasčiausia padėtis – Kyjive: žmonėms ir bendrovėms ilgam išjungiama elektra ir vanduo, o problemos labai rimtos. Faktiškai tai yra sprendimų nesilaikymo miesto lygmeniu pasirengiant šildymo sezonui ir šios Rusijos operacijos prieš Ukrainos energetiką padariniai“, – pažymėjo jis.
Prezidento teigimu, vyriausybė teikia papildomą paramą, kuri turėtų padėti paspartinti atkūrimą.
„Tai susiję su įrangos tiekimu ir darbų spartinimu. Taip pat yra susitarimai su Vokietija ir Ispanija – apie tai kalbėjausi su lyderiais ir bendrovėmis vizitų metu – dėl reikalingų generatorių, kabelių ir kitos įrangos tiekimo“, – paaiškino V. Zelenskis.
Posėdžio metu prezidentas išklausė ataskaitas apie padėtį Dnipre, Charkive, Poltavos, Čerkasų, Vinicios srityse, Odesoje ir Odesos srityje, Žytomyro, Sumų, taip pat Kyjivo srityse.
Ypatingas dėmesys skirtas pažeistų objektų atkūrimui ir papildomų remonto brigadų pasitelkimui.
„Atskirai su energetikos bendrovių – tiek valstybinių, tiek privačių – atstovais aptarėme būtinybę pasitelkti papildomas brigadas ir paspartinti atkūrimo darbus“, – nurodė šalies vadovas.
Ukrainos ministras pirmininkas pranešė apie mėnesinių priedų programos paleidimą visiems, dalyvaujantiems atkūrimo darbuose, visų pirma energetikams, komunalininkams, geležinkeliečiams, vandens paruošimo ir vandentiekio objektų darbuotojams. „Svarbu, kad elektros tinklo ir energetikos objektų atkūrimui pasitelkiamos tam tikros Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jėgos ir priemonės“, – pastebėjo V. Zelenskis.
Taip pat prezidentas išklausė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado ir Oro pajėgų vado ataskaitas dėl priešinimosi Rusijos „Shahed“ tipo smogiamiesiems bepiločiams orlaiviams.
Kalbėta apie kovinės aviacijos naudojimą dronams numušti, energetikos bei infrastruktūros objektų dangos grupių darbą ir mobiliųjų ugnies grupių naudojimą.
„Rengiame papildomą šaudmenų tiekimą F-16: jau yra atitinkami susitarimai su mūsų partneriais. Yra atskiri pavedimai Ukrainos ministrui pirmininkui dėl komunikacijos su kaimyninėmis šalimis ir eksporto solidarumo linijų darbo. Ačiū kiekvienam ir kiekvienai, kas iš tiesų daro viską ir dirba paromis dėl žmonių!“ – apibendrino šalies vadovas.
Šiandien, lapkričio 6 d., Kyjive ir dar keturiose Ukrainos srityse įvesti avariniai elektros energijos išjungimai.
Rusijos pajėgos lapkričio 6-osios rytą vėl sudavė smūgius DTEK energetikos infrastruktūrai Dnipropetrovsko srityje. Apšaudyti iškart keli bendrovės objektai, dėl pataikymų buvo apgadinta įranga ir kilo gaisras.
Naktį į lapkričio 6 d. ir ryte Rusijos pajėgos sudavė smūgius Kirovohrado srities energetikos objektams.
Lapkričio 5 d. Rusijos pajėgos, panaudojusios reaktyvinius bepiločius orlaivius, atakavo Bilocerkvos energetikos infrastruktūrą Kyjivo srityje.
Šildymo punktai Kyjivo mieste
Kyjive steigiami šildymo punktai, pirmiausia tose vietovėse, kur elektros tiekimo padėtis sudėtingiausia, lapkričio 3-ąją socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė miesto meras Vitalijus Klyčko.
Pasak jo, šiuose punktuose žmonės galės įkrauti telefonus ir kitus įrenginius, taip pat išgerti karštos arbatos.
V. Klyčko pabrėžė, kad Rusija toliau naikina Ukrainos elektros tinklą: apgadinta ir elektros gamybos, ir perdavimo infrastruktūra. Per pastarųjų dienų atakas apgadinti ir Kyjivo regioninio energetikos mazgo objektai. Specialistai šalina atakų padarinius.
Pastarąją savaitę vyksta viena iš didžiausių Rusijos atakų prieš Ukrainos energetikos sektorių.
Kyjive ir keliuose šalies regionuose taikomi avariniai elektros tiekimo nutraukimai.
Be to, sostinėje laikinai nutraukiamas vandens tiekimas, nes dėl elektros tiekimo sutrikimų neveikia vandens tiekimo bendrovės „Kyjivvodokanal“ įrenginiai. Taip pat sutriko elektrinio viešojo transporto eismas.
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