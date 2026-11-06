Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos sostinės gyventojai – be elektros ir vandens: Kyjive – prasčiausia situacija, pripažino Zelenskis

2026-11-06 15:24 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-06 15:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė skubų posėdį dėl Rusijos smūgių padarinių likvidavimo, elektros tiekimo atkūrimo ir padėties regionuose. Sudėtingiausia padėtis išlieka Kyjive, kur gyventojai ir įmonės susiduria su ilgalaikiais elektros ir vandens išjungimais.

Rusijos smūgiai Ukrainai (nuotr. https://t.me/dsns_telegram) (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė skubų posėdį dėl Rusijos smūgių padarinių likvidavimo, elektros tiekimo atkūrimo ir padėties regionuose. Sudėtingiausia padėtis išlieka Kyjive, kur gyventojai ir įmonės susiduria su ilgalaikiais elektros ir vandens išjungimais.

REKLAMA
0

„Prasčiausia padėtis – Kyjive: žmonėms ir bendrovėms ilgam išjungiama elektra ir vanduo, o problemos labai rimtos. Faktiškai tai yra sprendimų nesilaikymo miesto lygmeniu pasirengiant šildymo sezonui ir šios Rusijos operacijos prieš Ukrainos energetiką padariniai“, – pažymėjo jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidento teigimu, vyriausybė teikia papildomą paramą, kuri turėtų padėti paspartinti atkūrimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai susiję su įrangos tiekimu ir darbų spartinimu. Taip pat yra susitarimai su Vokietija ir Ispanija – apie tai kalbėjausi su lyderiais ir bendrovėmis vizitų metu – dėl reikalingų generatorių, kabelių ir kitos įrangos tiekimo“, – paaiškino V. Zelenskis.

REKLAMA

Posėdžio metu prezidentas išklausė ataskaitas apie padėtį Dnipre, Charkive, Poltavos, Čerkasų, Vinicios srityse, Odesoje ir Odesos srityje, Žytomyro, Sumų, taip pat Kyjivo srityse.

Ypatingas dėmesys skirtas pažeistų objektų atkūrimui ir papildomų remonto brigadų pasitelkimui.

„Atskirai su energetikos bendrovių – tiek valstybinių, tiek privačių – atstovais aptarėme būtinybę pasitelkti papildomas brigadas ir paspartinti atkūrimo darbus“, – nurodė šalies vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos ministras pirmininkas pranešė apie mėnesinių priedų programos paleidimą visiems, dalyvaujantiems atkūrimo darbuose, visų pirma energetikams, komunalininkams, geležinkeliečiams, vandens paruošimo ir vandentiekio objektų darbuotojams. „Svarbu, kad elektros tinklo ir energetikos objektų atkūrimui pasitelkiamos tam tikros Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jėgos ir priemonės“, – pastebėjo V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taip pat prezidentas išklausė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado ir Oro pajėgų vado ataskaitas dėl priešinimosi Rusijos „Shahed“ tipo smogiamiesiems bepiločiams orlaiviams.

Kalbėta apie kovinės aviacijos naudojimą dronams numušti, energetikos bei infrastruktūros objektų dangos grupių darbą ir mobiliųjų ugnies grupių naudojimą.

REKLAMA

„Rengiame papildomą šaudmenų tiekimą F-16: jau yra atitinkami susitarimai su mūsų partneriais. Yra atskiri pavedimai Ukrainos ministrui pirmininkui dėl komunikacijos su kaimyninėmis šalimis ir eksporto solidarumo linijų darbo. Ačiū kiekvienam ir kiekvienai, kas iš tiesų daro viską ir dirba paromis dėl žmonių!“ – apibendrino šalies vadovas.

Šiandien, lapkričio 6 d., Kyjive ir dar keturiose Ukrainos srityse įvesti avariniai elektros energijos išjungimai.

REKLAMA

Rusijos pajėgos lapkričio 6-osios rytą vėl sudavė smūgius DTEK energetikos infrastruktūrai Dnipropetrovsko srityje. Apšaudyti iškart keli bendrovės objektai, dėl pataikymų buvo apgadinta įranga ir kilo gaisras.

Naktį į lapkričio 6 d. ir ryte Rusijos pajėgos sudavė smūgius Kirovohrado srities energetikos objektams.

Lapkričio 5 d. Rusijos pajėgos, panaudojusios reaktyvinius bepiločius orlaivius, atakavo Bilocerkvos energetikos infrastruktūrą Kyjivo srityje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Šildymo punktai Kyjivo mieste

Kyjive steigiami šildymo punktai, pirmiausia tose vietovėse, kur elektros tiekimo padėtis sudėtingiausia, lapkričio 3-ąją socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė miesto meras Vitalijus Klyčko.

Pasak jo, šiuose punktuose žmonės galės įkrauti telefonus ir kitus įrenginius, taip pat išgerti karštos arbatos.

REKLAMA

V. Klyčko pabrėžė, kad Rusija toliau naikina Ukrainos elektros tinklą: apgadinta ir elektros gamybos, ir perdavimo infrastruktūra. Per pastarųjų dienų atakas apgadinti ir Kyjivo regioninio energetikos mazgo objektai. Specialistai šalina atakų padarinius.

Pastarąją savaitę vyksta viena iš didžiausių Rusijos atakų prieš Ukrainos energetikos sektorių.

Kyjive ir keliuose šalies regionuose taikomi avariniai elektros tiekimo nutraukimai.

Be to, sostinėje laikinai nutraukiamas vandens tiekimas, nes dėl elektros tiekimo sutrikimų neveikia vandens tiekimo bendrovės „Kyjivvodokanal“ įrenginiai. Taip pat sutriko elektrinio viešojo transporto eismas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas (nuotr. YouTube)
Nuo „tobulo pokalbio“ iki griežtų ultimatumų: kaip keitėsi Trumpo požiūris į Zelenskį (27)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Zelenskis pranešė, ką pavyko sutarti su JAV pasiuntiniais: perduotas pasiūlymas Rusijai – atsakymo tikisi per parą (345)
Karas Ukrainoje (nuotr. Ukrinform)
Rusija smogė Kyjivui balistinėmis raketomis: Ukraina vėl negavo perspėjimų iš JAV (3)
Sprogimai ir gaisrai Rusijoje (nuotr. Telegram)
Zelenskio atsakas: Ukraina atnaujino smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų