Bilietus į abu susitikimus išpirkę sirgaliai pratęs jau daugiau nei du sezonus gyvuojančią tradiciją – antradienio rungtynės su „Bayern“ taps jau 46-osiomis, o ketvirtadienio akistata su „Panathinaikos“ – 47-osiomis iš eilės išparduotomis žalgiriečių Eurolygos namų rungtynėmis.
Ketvirtadienio susitikimo ilgosios pertraukos metu „Žalgirio“ arenoje pasirodys viena ryškiausių Lietuvos popmuzikos atlikėjų Liepa. Tai bus puiki proga išvysti atlikėją prieš jos būsimą koncertą lapkričio 28 d. Kauno sporto halėje.
Abiejų rungtynių vakarais pramogos prasidės gerokai anksčiau nei nuaidės pirmasis teisėjų švilpukas. Arenos koridoriuose sirgaliai galės išbandyti įvairias „Žalgirio“ partnerių paruoštas veiklas, dalyvauti žaidimuose ir turėti galimybę laimėti partnerių įsteigtus prizus. Aistruoliai kviečiami į areną atvykti anksčiau, kad išvengtų eilių prie įėjimų ir spėtų pasimėgauti visomis pramogomis.
Artėjant rungtynių pradžiai, 19.20 val., sirgalių lauks tradicinė „Žalgiris Insider“ studija. Antradienį joje lankysis buvęs žalgirietis Robertas Javtokas.
Ketvirtadienį prie studijos vedėjų – krepšinio komentatorius ir „Žalgiris TV“ laidų vedėjo Ryčio Kazlausko bei arenos balso Vlado Kuzminsko – prisijungs „Kauno Žalgirio“ salės futbolo komandos kapitonas Justinas Zagurskas, kuris pasidalins mintimis prieš lapkričio 23 d. Kauno sporto halėje žalgiriečių laukiančią UEFA salės futbolo Čempionų lygos aštuntfinalio dvikovą su garsiąja Lisabonos „Benfica“ ekipa.
Į abu susitikimus atvykstantys aistruoliai taip pat kviečiami pasipuošti žaliai balta „Žalgirio“ atributika, atsinešti savo šalikus ir prieš rungtynių pradžią kartu su tūkstantine minia iškelti juos į viršų.
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