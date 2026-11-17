A. Stubbas laikraščiui sakė, kad derybų su Rusija perdavimas Jungtinėms Valstijoms nėra atsakingas veikimo būdas.
A. Stubbas ir Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store spalio mėnesį „atvirai ir išsamiai“ telefonu kalbėjosi su V. Putinu apie pastangas užbaigti karą Ukrainoje.
Derybos dėl taikos Ukrainoje
Europa ruošiasi tiesiogiai dalyvauti derybose dėl Maskvos pradėto karo pabaigos, nes JAV pasiuntiniai praėjusią savaitę pranešė, kad Kremlius sutiko įtraukti ją į procesą.
Europos Sąjungos (ES) lyderiai praeitą savaitę susitarė, kad Europai turėtų atstovauti Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Italija, Lenkija ir ES institucijos.
Kadangi dalyvių sudėtis jau buvo pasirinkta, diskusijos pasisuko link derybų vadovų įgaliojimų nustatymo.
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