Vis dėlto dėmesį patraukė ne tik iškilmingas sutikimas, bet ir pasikeitusi prezidento išvaizda, rašė TheSun.
Štai kaip atrodo dabar
Pastebėta, kad įprastai šviesūs D. Trumpo plaukai atrodė gerokai tamsesni ir tankesni.
Socialiniuose tinkluose kilo spėlionių, ar JAV vadovas nenusidažė plaukų, tačiau pats prezidentas šių kalbų viešai nekomentavo.
D. Trumpas į Filipinus atvyko dalyvauti 49-ajame Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikime, kuriame numatyti pokalbiai su pasaulio lyderiais.
Vėliau šią savaitę JAV prezidentas turėtų vykti į Kinijos Šendženo miestą, kur planuojamos istorinės trišalės derybos su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu ir Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
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