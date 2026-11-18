Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas ir Xi Jinpingas ketvirtadienį susitiks Kinijos Šendženo mieste vykstančio Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo kuluaruose. Šios derybos daug kam primena 1945 metų vasarį Jaltoje vykusį JAV, Jungtinės Karalystės ir tuometinės SSRS „didžiojo trejeto“ viršūnių susitikimą.
Tame susitikime, kuris įvyko likus keliems mėnesiams iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos, JK, sovietų ir JAV lyderiai susitarė dėl pokarinio Europos padalijimo.
Europa, kuri ketvirtadienio derybose neturės savo atstovo, jas stebės nepatikliai. Šypsenos ir draugiški rankos paspaudimai taip pat gali sukelti šiurpą Ukrainoje – po beveik pusės dešimtmečio karo – ir Taivane – demokratinėje saloje, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi.
Tačiau, analitikų teigimu, mažai tikėtina, kad susitikimas atneš esminį persilaužimą sprendžiant tokius svarbius klausimus kaip Ukraina, branduolinis nusiginklavimas ir dirbtinis intelektas (DI), nors pats jo surengimo faktas jau yra nepaprastas.
Naujienų agentūra AFP apžvelgia, ko trys lyderiai sieks šiame susitikime.
Putinas: įvaizdis ir Ukraina
Popieriuje V. Putinas susitikime dalyvaus kaip jaunesnysis partneris, vadovaujantis šaliai, kurios gyventojų skaičius, jau nekalbant apie ekonomiką, yra gerokai mažesnis nei JAV ir Kinijos.
Vis dėlto Maskvos karas prieš Ukrainą, kurį D. Trumpas, kaip žinia, kadaise žadėjo išspręsti per 24 valandas, bus derybų centre, konfliktui artėjant prie penktųjų metinių.
V. Putiną džiugins galimybė išdėstyti savo karo užbaigimo sąlygas, kai prie derybų stalo nėra pagrindinių Kyjivo sąjungininkų europiečių ar pačios Ukrainos.
„Jis nori, kad Rusija, JAV ir Kinija nulemtų visų kitų geopolitinį likimą. Tačiau galiausiai neįmanoma spręsti Europos saugumo pagrindų be pačių europiečių“, – sakė Fredrikas Wesslau iš Europos užsienio santykių tarybos (ECFR).
Susitikimo vaizdai, kuriuos plačiai transliuos Rusijos valstybinė žiniasklaida, taip pat yra labai svarbus dalykas V. Putinui, visada siekusiam, kad Maskva būtų laikoma didžia pasaulio galybe net ir po SSRS subyrėjimo.
„Vieta šalia JAV ir Kinijos prezidentų patvirtintų Rusijos, kaip pasaulinės galybės, statusą, nepaisant daug silpnesnės jos ekonominės padėties“, – teigė Tsiporah Fried iš analitinio centro „Hudson Institute“.
„Politinė reabilitacija būtų laimėjimas net ir be nuolaidų dėl teritorijos, sankcijų ar Ukrainos ateities krypties“, – pridūrė ji.
Trumpas: branduolinis ginklas ir kadencijos vidurio rinkimai
D. Trumpas ir Baltieji rūmai trišalį viršūnių susitikimą pristatė kaip būdą paskatinti branduolinės ginkluotės kontrolę, nors pats prezidentas prieš išvykdamas iš Vašingtono pripažino: „Tai sudėtinga tema, nes bet kuriam iš mūsų labai sunku pasakyti, kad atsikratysime savo branduolinių ginklų.“
Įvaizdis taip pat svarbus D. Trumpui – 80-metis lyderis mąsto apie dar likusius dvejus savo kadencijos metus po to, kai šio mėnesio pradžioje jo Respublikonų partija patyrė triuškinantį pralaimėjimą JAV kadencijos vidurio rinkimuose.
Oponentai taip pat kaltina D. Trumpą, kad jis neturi kuo pasigirti dėl itin brangiai atsiėjusio karo prieš Iraną, nors pats prezidentas tikino, kad „su Iranu tvarkomės labai gerai“.
Pirmuoju D. Trumpo laimėjimu tapo neįprastas Xi Jinpingo žingsnis asmeniškai jį pasitikti atvykus į Šendženą.
„Paprastai po nesėkmingų kadencijos vidurio rinkimų prezidentai taip persikrauna ir primena kitiems lyderiams, kad jie vis dar vadovauja užsienio politikai“, – sakė analitinio centro „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS) patarėjas Edgardas Kaganas.
D. Trumpas vengs siūlyti bet kokį apribojimų, taikomų dirbtinio intelekto (DI) technologijų eksportui į Kiniją, švelninimą. Susitikimas vyksta po to, kai DI lustų milžinės „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas atsistatydino dėl romano su numanoma Kinijos šnipe.
„Amerikiečių manevro laisvę riboja „Nvidia“ skandalas“, – sakė Prancūzijos tarptautinių santykių instituto (IFRI) tyrėja Mathilde Velliet. Ji pridūrė, kad tai jau lėmė JAV pozicijos sugriežtinimą.
Kinija: šlovė šeimininkui, Taivanas ir stabilumas
Kaip šeimininkas, Xi Jinpingas žino, kad „susitikimas gali iškelti Kiniją į pasaulinės diplomatijos centrą ir sustiprinti jos pozicijas šalia JAV“, teigė Ts. Fried, tačiau įspėjo, jog „Pekinas turi priežasčių vengti ambicingos darbotvarkės“.
Viso karo Ukrainoje metu Pekinas laikėsi atsargios pozicijos – išliko oficialiai neutralus ir atmetė kaltinimus, kad Rusijai teikia daugiau nei tik tylią paramą, pavyzdžiui, dvejopos paskirties technologijas.
„Xi nenori, kad Rusija pralaimėtų, nes tai būtų bendra Vakarų pergalė“, – sakė F. Wesslau.
Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning apibūdino viršūnių susitikimą kaip turintį „novatoriškos reikšmės“ ir sakė, kad trys lyderiai turėtų surengti „išsamų apsikeitimą nuomonėmis apie pasaulio taikos išsaugojimą ir strateginio stabilumo didžiųjų valstybių santykių srityje užtikrinimą“.
Branduoliniu klausimu „Kinija teikia pirmenybę dvišalėms branduolinėms deryboms su JAV, o ne trišaliam formatui įskaitant Rusiją“, – sakė Carnegie (Karnegio) fondo mokslininkas Tong Zhao. Pasak jo, tai leidžia Pekinui daryti įtaką klausimais, kuriuos jis laiko „aukštesnio prioriteto“, pavyzdžiui, dėl JAV ginklų pardavimo Taivanui.
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