Šį vakarą Kinijos vadovas Xi Jinpingas surengė iškilmingą vakarienę Donaldui Trumpui ir kitiems pasaulio lyderiams, tačiau vienas iš neseniai JAV prezidentą priėmusių šeimininkų pasiūlė kur kas paprastesnį variantą.
Prieš susitikimą su Xi Jinpingu ir Vladimiru Putinu Donaldas Trumpas vakar ir šiandien lankėsi Filipinuose, kur susitiko su šalies prezidentu Ferdinandu Marcosu jaunesniuoju.
Trumpo vakarienė
Prieš susitikimą su JAV prezidentu sakytoje kalboje F. Marcosas atskleidė, kad į D. Trumpo viešbutį buvo pristatyta keptos vištienos iš populiaraus vietinio greitojo maisto tinklo „Jollibee“. Tai buvo skirta kaip „vėlyvas naktinis užkandis“.
„Kadangi jūsų laikas ribotas, pagalvojau, kad būtų visai neblogai paragauti Manilos“, – sakė F. Marcosas.
Prieš tai JAV prezidentas dalyvavo iškilmingoje vakarienėje, o kitą dieną pietavo su Marcosu prezidento rūmuose.
Donaldas Trumpas neslepia mėgstantis greitąjį maistą, įskaitant keptą vištieną. Įvairiuose socialiniuose tinkluose skelbtuose įrašuose jis ne kartą buvo matomas su „McDonald's“ maistu.
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