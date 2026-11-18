Po to, kai JAV ir Rusijos vadovai apsikeitė rankos paspaudimais, Xi Jinpingas parodė V. Putinui vietą, kurioje šis turėjo atsistoti bendrai nuotraukai. Galiausiai Rusijos vadovas atsidūrė tarp Kinijos lyderio žmonos ir Vietnamo prezidento To Lamo. Tuo metu D. Trumpas liko greta Xi Jinpingo.
Anksčiau Kinijos vadovas nepasitiko V. Putino Šendženo oro uoste – vietoj savęs tam jis atsiuntė Kinijos komunistų partijos Centro komiteto kanceliarijos vadovą Cai Qi. Tuo metu Xi Jinpingas asmeniškai išėjo pasitikti D. Trumpo lėktuvo. Abu lyderiai apsikabino ir kartu raudonu kilimu nuėjo prie garbės kortežo automobilių.
Be to, per iškilmingą priėmimą orkestras D. Trumpui atliko JAV himną, o V. Putiną pasitiko rusų šokio „Trepenas“ muzika iš Piotro Čaikovskio baleto „Spragtukas“.
Trišalis susitikimas
Trijų šalių vadovų – V. Putino, D. Trumpo ir Xi Jinpingo – susitikimas numatytas lapkričio 19 dieną. Planuojama aptarti branduolinio nusiginklavimo klausimus.
Telefoninio pokalbio metu V. Putinas siūlė D. Trumpui pasinaudoti APEC viršūnių susitikimu kaip „antrąja Jaltos konferencija“, kurioje trijų valstybių vadovai pasidalytų pasaulį į įtakos zonas, pranešė „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais.
Rusijos vadovas taip pat tikėjosi per šį susitikimą susitarti dėl taikos Ukrainoje pagal Maskvos sąlygas. Tačiau ši idėja nesulaukė nei Kinijos, nei JAV vadovų palaikymo.
Tuo metu su Kremliumi susiję „Bloomberg“ šaltiniai teigė, kad per viršūnių susitikimą reikšmingų susitarimų tikimybė nedidelė. Vis dėlto jie pabrėžė simbolinę renginio reikšmę – jis suteiktų V. Putinui galimybę kalbėti apie savo dalyvavimą naujojoje „didžiojoje trijulėje“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.