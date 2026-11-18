Nusileidus JAV prezidento lėktuvui „Air Force One“, D. Trumpas išlipo ant raudonojo kilimo, ten jo laukė pats Xi Jinpingas. Abu lyderiai trumpai apsikabino ir kartu nuėjo prie automobilių. Juos sveikino spalvotais kutais mojavę atlikėjai.
Toks pasveikinimas išsiskyrė iš kitų pasaulio lyderių, šią savaitę atvykusių į Šendženą dalyvauti Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forume, sutikimo ceremonijų. Ketvirtadienį Xi Jinpingas, D. Trumpas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas surengs istorinį trišalį susitikimą.
Trečiadienį paryčiais atvykusį V. Putiną pasitiko Xi Jinpingo dešinioji ranka Cai Qi.
Manoma, kad D. Trumpas tapo pirmuoju per kelis dešimtmečius užsienio lyderiu, kurį asmeniškai oro uoste pasitiko aukščiausias Kinijos vadovas. Tai rodo, kad šį kartą D. Trumpui skirtas dar didesnis dėmesys nei per jo vizitą Pekine gegužę, kai jį pasitiko Kinijos viceprezidentas Han Zhengas.
Pasak Brukingso instituto Johno L. Thorntono Kinijos centro direktoriaus Ryano Hasso, D. Trumpas buvo akivaizdžiai sužavėtas Xi Jinpingo gesto.
„Kadangi svarbiausias Pekino tikslas yra kuo ilgiau išlaikyti trapią ramybę JAV ir Kinijos santykiuose, Xi Jinpingas per D. Trumpo vizitą ieškos progų parodyti jam mandagumą ir pagarbą, kaip tai padarė pasitikdamas jį oro uoste“, – sakė R. Hassas.
„Tai padėjo sukurti palankią atmosferą D. Trumpo vizitui, prieš kurį daug dėmesio buvo skiriama skandalui dėl Jenseno Huango“, – pridūrė jis.
Praėjusią savaitę J. Huangas atsistatydino iš JAV dirbtinio intelekto lustų gamintojos „Nvidia“ generalinio direktoriaus pareigų, prisipažinęs turėjęs romaną su moterimi, įtariama Kinijos šnipe.
Šiltas Xi Jinpingo sutikimas taip pat buvo atsakas į anksčiau D. Trumpo parodytą dėmesį. Xi Jinpingui gegužę lankantis Jungtinėse Valstijose, D. Trumpas taip pat asmeniškai pasitiko jį oro uoste. Pranešta, kad tai buvo pirmas per kelis dešimtmečius toks JAV prezidento poelgis, neskaitant popiežiaus vizitų.
Trumpas ir Xi Jinpingas
Kinijos valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad trečiadienį oro uoste Xi Jinpingas priminė D. Trumpui, kad per jo valstybinį vizitą JAV prezidentas su žmona asmeniškai atvyko į oro uostą ir surengė iškilmingą sutikimo ceremoniją.
Xi Jinpingas taip pat pabrėžė, kad „Kinija yra mandagumo tradicijas puoselėjanti šalis, vertinanti abipusį geranoriškumą“, pranešė „Xinhua“.
Keli kiti į APEC susitikimą Šendžene atvykę lyderiai taip pat buvo sutikti džiūgaujančių žmonių ar pasveikinti įteikiant gėlių puokštes, tačiau vienas sutikimas išsiskyrė gerokai kuklesne ceremonija.
Japonijos ministrę pirmininkę Sanae Takaichi pasitiko ne aukšto rango ministras, o kariškiai ir moteris, Japonijos žiniasklaidos įvardyta Kinijos užsienio reikalų ministerijos protokolo ambasadore.
Jau seniai įtempti abiejų šalių santykiai dar labiau pablogėjo, kai S. Takaichi pernai užsiminė, kad Japonija galėtų karinėmis priemonėmis įsikišti į konfliktą dėl Taivano, jei Pekinas užpultų demokratiškai valdomą salą. Kinija laiko Taivaną savo teritorija.
Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum atskrido įprastu keleiviniu lėktuvu, kaip dažnai daro laikydamasi taupymo politikos.
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