Naujienų agentūros AFP vaizdo įraše matyti, kaip išlipęs iš prezidentinio lėktuvo „Air Force One“ D. Trumpas, stovėdamas greta Xi Jinpingo ant raudonojo kilimo, atidavė pagarbą. Abipus kilimo stovėjo žmonės, mojuojantys spalvingais kutais ir Kinijos bei JAV vėliavomis. Po to abu lyderiai paspaudė vienas kitam ranką.
Kaip rašė ELTA, ketvirtadienį numatytas trišalis susitikimas sukėlė nuogąstavimų, kad trijų didžiųjų valstybių lyderiai gali spręsti Ukrainos likimą neatsižvelgdami į Kyjivo ir Europos nuomonę bei mėginti pasidalyti pasaulį įtakos sferomis.
Iš pradžių Vašingtonas leido suprasti, kad Ukraina per susitikimą nebus svarstoma. Xi Jinpingas tvirtai laikosi pozicijos, kad karas Ukrainoje nėra Kinijos problema. Tačiau vėliau D. Trumpas pareiškė, kad apie Ukrainą bus kalbama.
D. Trumpas į Kiniją trečiadienį atvyko iš Filipinų, ten pirmą kartą per antrąją savo kadenciją susitiko su keturšalio saugumo dialogo „Quad“ partnerių – Australijos, Japonijos ir Indijos – lyderiais. Šios grupės tikslas – atsverti Kinijos įtaką regione.
D. Trumpas pareiškė Šendžene ketinantis atskirai susitikti su V. Putinu ir Kim Jong Unu. Jis teigė, kad Šiaurės Korėjos lyderis norėtų susitikti Kinijoje.
Naujienų agentūros AFP vaizdo įraše matyti, kaip išlipęs iš prezidentinio lėktuvo „Air Force One“ D. Trumpas, stovėdamas greta Xi Jinpingo ant raudonojo kilimo, atidavė pagarbą. Abipus kilimo stovėjo žmonės, mojuojantys spalvingais kutais ir Kinijos bei JAV vėliavomis. Po to abu lyderiai paspaudė vienas kitam ranką.
Kaip rašė ELTA, ketvirtadienį numatytas trišalis susitikimas sukėlė nuogąstavimų, kad trijų didžiųjų valstybių lyderiai gali spręsti Ukrainos likimą neatsižvelgdami į Kyjivo ir Europos nuomonę bei mėginti pasidalyti pasaulį įtakos sferomis.
Iš pradžių Vašingtonas leido suprasti, kad Ukraina per susitikimą nebus svarstoma. Xi Jinpingas tvirtai laikosi pozicijos, kad karas Ukrainoje nėra Kinijos problema. Tačiau vėliau D. Trumpas pareiškė, kad apie Ukrainą bus kalbama.
D. Trumpas į Kiniją trečiadienį atvyko iš Filipinų, ten pirmą kartą per antrąją savo kadenciją susitiko su keturšalio saugumo dialogo „Quad“ partnerių – Australijos, Japonijos ir Indijos – lyderiais. Šios grupės tikslas – atsverti Kinijos įtaką regione.
D. Trumpas pareiškė Šendžene ketinantis atskirai susitikti su V. Putinu ir Kim Jong Unu. Jis teigė, kad Šiaurės Korėjos lyderis norėtų susitikti Kinijoje.
Xi Jinpingas Donaldui Trumpui sako norintis „strategiškai stabilių santykių“
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas trečiadienį Donaldui Trumpui pareiškė, kad nori „konstruktyvių, strategiškai stabilių santykių“ tarp Kinijos ir JAV, pranešė naujienų agentūra „Xinhua“.
Kinijos vadovas šiuos žodžius ištarė priimdamas JAV prezidentą Šendženo oro uoste.
„Nekantriai laukiu išsamaus apsikeitimo nuomonėmis su jumis svarbiais klausimais, susijusiais su Kinijos ir JAV santykiais, bendradarbiavimu Azijos ir Ramiojo vandenyno regione bei pasauline situacija, siekiant skatinti konstruktyvius, strategiškai stabilius mūsų dviejų šalių santykius – tokius, kurie grindžiami abipusės pagarbos, sąžiningumo ir abipusiškumo principais“, – sakė Xi Jinpingas likus dienai iki oficialių derybų su D. Trumpu ir trišalio viršūnių susitikimo su juo ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
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