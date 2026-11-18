Pažangūs „Nvidia“ lustai yra geriausia pasaulyje techninė įranga, skirta DI įrankiams kurti ir naudoti, todėl jie tapo itin jautria techninės įrangos dalimi Vašingtono ir Pekino technologinėse varžybose.
Pelningi „Nvidia“ lustų pardavimai ir įtarimai, kad jie kontrabanda gabenami į Kiniją per trečiąsias šalis, atsidūrė dėmesio centre po to, kai buvęs „Nvidia“ generalinis direktorius Jensen Huang užmezgė romaną su moterimi, kurią kai kurie JAV pareigūnai, kaip pranešama, įtaria šnipinėjimu Pekino naudai.
„Hopper“ lustų Kinijai nebetiekia
Trečiąjį ketvirtį „licencijuotų „Hopper“ duomenų centrų produktų pardavimai Kinijai siekė 2,4 mlrd. JAV dolerių“, antradienį per pajamų ataskaitos pristatymą sakė laikinai „Nvidia“ generalinės direktorės pareigas einanti Colette Kress. Tačiau „į mūsų prognozes nėra įtraukti jokie licencijuoti „Hopper“ duomenų centrų produktai, ir mes nebetiekiame licencijuotų „Hopper“ duomenų centrų produktų Kinijai“.
C. Kress tokio sprendimo priežasties nenurodė.
Šiais metais JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija leido ribotai parduoti Kinijai pavyzdinių „Nvidia“ serijos „Hopper“ lustų „H200“. Tačiau dėl JAV nustatytų sąlygų buvo sunku gauti patvirtinimus siuntoms, be to, Pekinas taip pat nenoriai perka „H200“, stiprėjant vietinei lustų pramonei.
Vašingtonas vis dar draudžia eksportuoti į Kiniją dar pažangesnius „Nvidia“ grafinius procesorius „Blackwell“ ir „Rubin“, motyvuodamas saugumo sumetimais, nes pažangus DI gali būti pritaikytas kariniams tikslams.
Naujosiomis taisyklėmis siekiama kovoti tiek su lustų kontrabanda į Kiniją, tiek su didele pilkąja rinka, kurioje Kinijos bendrovės nuomojasi duomenų apdorojimo pajėgumus iš duomenų centrų Pietryčių Azijos šalyse, kuriuose naudojami pažangūs „Nvidia“ lustai.
Honkongo ir žemyninės Kinijos teisininkė Chandy Ye AFP teigė, kad praktinis „Nvidia“ sprendimo sustabdyti „Hopper“ tiekimą Kinijai poveikis bus ribotas.
„Kinijos institucijos jau nuo 2026-ųjų sausio aktyviai kreipia vidaus technologijų sektorių atsisakyti „H200“ pirkimo, o tai reiškia, kad vietos ekosistema jau seniai prisitaiko prie šio atsiskyrimo, – sakė ji. – Kur kas reikšmingesnis įvykis yra nauja griežta laikinoji JAV prekybos departamento taisyklė, ribojanti nuotolinę prieigą prie pažangių duomenų apdorojimo pajėgumų.“