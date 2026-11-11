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Paaiškėjo naujų detalių apie „Nvidia“ vadovo romaną su įtariama Kinijos šnipe

2026-11-11 08:16 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 08:16
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Moteris, kaltinama šnipinėjimu Kinijai per romaną su „Nvidia“ vadovu Jensenu Huangas, į Taivaną atvyko su Honkongo pasu, trečiadienį pranešė salos imigracijos agentūra.

Bendrovės „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas EPA

Moteris, kaltinama šnipinėjimu Kinijai per romaną su „Nvidia“ vadovu Jensenu Huangas, į Taivaną atvyko su Honkongo pasu, trečiadienį pranešė salos imigracijos agentūra.

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Institucijoms tęsiant šio įvykio tyrimą, paaiškėjo naujų detalių.

J. Huangas pripažino užmezgęs romaną, kaip pranešama, su Alice Huang – buvusia Singapūre įsikūrusios įmonės „Megaspeed“ vadove iš Kinijos, kuri, JAV pareigūnų manymu, dirbo Kinijos žvalgybai. Pekinas kaltinimus šnipinėjimu atmetė.

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Bendrovės „Nvidia“ valdyba sekmadienį pranešė pradėjusi tyrimą dėl J. Huango, įmonės generalinio direktoriaus ir bendraįkūrėjo, kuris nėra giminystės ryšiais susijęs su A. Huang.

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„Mūsų vyriausybės atitinkamos institucijos yra išsamiai informuotos apie visus susijusius įrašus ir informaciją“, – žurnalistams teigė Nacionalinės imigracijos agentūros generalinis direktorius Lin Horng-enas, patvirtinęs, kad A. Huang atvykimui į Taivaną pasinaudojo Honkongo pasu.

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„Mes žinojome visus jos atvykimo ir išvykimo įrašus“, – teigė jis.

Honkongo pasų turėtojams atvykti į Taivaną paprastai yra lengviau nei žemyninės Kinijos piliečiams, kurie privalo prašyti specialaus leidimo keliauti į šią salą.

Papildomi ribojimai iš dalies nulemti sudėtingų Kinijos ir Taivano santykių – Pekinas teigia, kad sala yra jo teritorija, ir žada perimti jos kontrolę.

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Taivano vidaus reikalų ministrė Liu Shyh-fang pareiškė, kad A. Huang „iš tiesų atvyko į šalį, tačiau šiuo metu yra užsienyje“.

„Jei būtume žinoję, kad ji yra šnipė, tikrai nebūtume leidę jai atvykti į Taivaną“, – parlamente įstatymų leidėjams teigė Liu Shyh-fang.

„Peržiūrėsime procedūras, ypač išankstinį patikrinimą, tarpinius atrankinius patikrinimus bei pokalbius ir priemones po apsilankymo“, – teigė ji.

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„Kiek suprantame, šios ponios Huang leidimas buvo anuliuotas, vadinasi, vėl atvykti į Taivaną jai nebeįmanoma“, – tvirtino ministrė.

Taivano „nacionalinio saugumo padaliniai aktyviai tiria šį klausimą“, antradienį pranešė Liu Shyh-fang.

A. Huang, dar žinoma kaip Huang Le, buvo pastebėta 2025-ųjų gegužę per vakarienę, kurią J. Huangas surengė kinų restorane Taibėjuje, kai vyko „Computex“ – didžiausia salos technologijų paroda.

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Žurnalistai stovėjo lauke prie restorano ir per stiklinius langus bei duris filmavo, kaip J. Huangas ir moteris, atpažinta kaip A. Huang, vilkinti rausva suknele, bendrauja su kitais vakarienės dalyviais.

Vienu metu, kaip matyti tiesioginėse žiniasklaidos transliacijose, J. Huangas apglėbia A. Huang, o ši pabučiuoja jį į dešinį skruostą.

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