Apie tai, jog Lietuvoje trečiadienį ir ketvirtadienį lankysis Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir misijos prie Europos Sąjungos (ES) diplomatai, praėjusią savaitę pranešė Seimo narys Ignas Vėgėlė.
Anot jo, trečiadienį numatytas Kinijos diplomatų susitikimas su laikinąja Seimo narių grupe „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens“. Taip pat planuojama apsilankyti Užsienio reikalų ministerijoje (URM) ir susitikti su Lietuvos diplomatais.
Anot I. Vėgėlės, vizito metu bus kalbama apie galimybę atkurti abiejų šalių santykius iki tokio lygmens, kokį su Kinija turi kitos ES valstybės.
Lietuvoje lankysis Kinijos diplomatai: kalbėsis apie galimybę atkurti diplomatinį atstovavimą
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad šio atvykimo datą derino užsienio reikalų ministras ir ministerija. Tiesa, URM konkrečių vizito detalių neatskleidžia. G. Nausėda sakė, kad jis pats ir jo komanda numatytuose susitikimuose nedalyvaus.
Šalies vadovas antradienį taip pat paragino nesibaiminti, kad Lietuva atveria kelią kinų investicijos. Anot jo, šalis savo nacionalinio saugumo politikoje nieko nekeičia ir išlieka atsargi.
ELTA primena, kad rugsėjį laikinosios Seimo narių grupės atstovai – I. Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – lankėsi Briuselyje, kur susitiko su Kinijos atstovais.
Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo po to, kai 2021 m. pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė.
Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.
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