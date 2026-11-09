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Nausėda apie kinų diplomatų atvykimą: „Jeigu kažkam kyla iliuzijų...“

2026-11-09 21:33 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 21:33
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Paaiškėjus, kad į Lietuvą šią savaitę atvyksta Kinijos diplomatai, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesibaiminti, kad šalis tokiu būdu atveria kelią kinų investicijos, sako, kad Lietuva savo nacionalinio saugumo politikoje nieko nekeičia ir išlieka atsargi.

Gitanas Nausėda | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (6)

Paaiškėjus, kad į Lietuvą šią savaitę atvyksta Kinijos diplomatai, prezidentas Gitanas Nausėda ragina nesibaiminti, kad šalis tokiu būdu atveria kelią kinų investicijos, sako, kad Lietuva savo nacionalinio saugumo politikoje nieko nekeičia ir išlieka atsargi.

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„Jeigu kažkam kyla iliuzijų arba baimių, kad čia prasidės kažkoks nepaprastai audringų mūsų santykių su Kinija laikotarpis, kai mes atversime visas savo ekonomines erdves Kinijos investicijoms – mes nieko iš esmės nekeičiame savo nacionalinio saugumo politikoje“, – LRT televizijai pirmadienį sakė prezidentas.

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„Kaip buvome labai atsargūs, kai kalbėdavome apie investicijas į mūsų infrastruktūros objektus, į mūsų uosto infrastruktūrą, lygiai tokie patys mes būsime ir dabar. Mes labai atsargiai vertinsime bet kokias potencialias galbūt Kinijos investicijas ateityje, nesvarbu, apie kokį sektorių mes kalbėtume“, – tikino G. Nausėda.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Vėgėlė pranešė apie Kinijos diplomatų vizitą

Apie tai, kad lapkričio 11–12 dienomis Lietuvoje lankysis Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir misijos prie Europos Sąjungos (ES) diplomatai, Eltai sakė parlamentaras Ignas Vėgėlė.

Anot prezidento, atvykimo datą derino užsienio reikalų ministras ir ministerija, tikino, kad jis pats ir jo komanda susitikimuose nedalyvaus.

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„Tikrai turėsime turbūt pakankamai aiškius pokalbius apie tai, kokie yra abiejų pusių lūkesčiai, ir labai tikiuosi, kad galėsime laipsniškai atkurti normalų diplomatinį bendradarbiavimą“, – pridūrė šalies vadovas.

Kaip skelbta, trečiadienį numatytas Kinijos diplomatų susitikimas su laikinąja Seimo narių grupe „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens“. 

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Taip pat planuojama apsilankyti Užsienio reikalų ministerijoje (URM) ir susitikti su Lietuvos diplomatais.

Pirmadienį portalas „Delfi“ taip pat pranešė, kad URM Taivaniečių atstovybės Vilniuje vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino keisti atstovybės pavadinimą.

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Anot portalo, dokumentas Taivano atstovams įteiktas rugsėjo 24 dieną vykusiame susitikime, kuriame dalyvavo užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas ir diplomatas Ričardas Šlepavičius.

ELTA primena, kad 2021 m. atidarius Taivaniečių atstovybę, skelbta apie planus vystyti bendradarbiavimą ir į mūsų šalį pritraukti dideles investicijas. Tačiau Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, nors per šį laikotarpį tiesioginių Taivano investicijų srautai šalyje ženkliai išaugo, bendra jų suma išlieka kukli.

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Lietuvoje atidarius šią atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.

Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.

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