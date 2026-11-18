Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Baltijos pažangių technologijų instituto vyriausiasis patarėjas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas ir buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Ar taika tarp Ukrainos ir Rusijos įmanoma?
Putinas pareiškė, kad Rusija nedarys jokių teritorinių nuolaidų Ukrainai. Ar tokie signalai leidžia kalbėti apie realias taikos derybas? Ką tai parodo?
G. Bagdonas: Aš vadinčiau tai vadinamosiomis derybomis, dėčiau kabutes. Tai yra cirkas, vaidinimas. Iš tikrųjų kiekvienos derybos turi būti pagrįstos, o šiuo atveju derybose su šalimi agresore Rusija pagrindinis veikėjas yra ir bus Ukrainos kariuomenė, Ukrainos gynybos pajėgos.
Kiek jėga bus priversta Rusija daryti nuolaidas, sustoti? Jie supranta tik jėgos kalbą. Šiuo aspektu drįsiu manyti, kad jeigu atidžiau pažiūrėtume į jų retoriką, paties diktatoriaus Putino kalbas, jam keletą kartų išsprūdo vietoj „specialiosios operacijos“ pasakyti „Rusijos ir Ukrainos konfliktas“. Čia cituoju Putiną.
Matyt, jis supranta, nes per paskutinius du mėnesius Ukraina jau daugiau teritorijos atsiėmė, nei Rusija sugebėjo užgrobti. Matyt, jų pusėje yra nerimo, todėl jie visomis išgalėmis stengiasi manipuliuoti.
Tenka apgailestauti dėl visiškai nesuprantamos Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento administracijos pozicijos. Žinoma, europiečiai labai dažnai pasimetę. Čia galima daug kalbėti, bet apie jokias derybas negali būti kalbos. Prieš derybas sąmoningai savo socialiniuose tinkluose parašiau, kad galime tikėtis to, ką turime. Ir čia nieko.
Visgi reikia suprasti situaciją: šalis teroristė, kurios vadinamasis vadovas yra žudikas. Pažiūrėkime, kaip kiekvieną dieną kenčia ukrainiečiai, kai kai kuriuose miestuose elektros nėra kone 15–20 valandų per parą. Kiek yra žuvusių civilių žmonių, kiek Jungtinės Tautos jau yra užregistravusios – atrodo, arti tūkstančio vien žuvusių nepilnamečių vaikų.
Kalbėti, legitimuoti Putino veiksmus, sėsti su juo prie stalo ir kalbėti taip, kaip dabar kalba Trumpo atstovai Kushneris ir Witkoffas, – tai reiškia legitimuoti, teisinti agresiją, teisinti karo nusikaltėlius ir suteikti jiems progą. Jie džiaugiasi, bet nenori sustoti ir nesustos, kol mūsų, Vakarų, pusėje neatsiras valia, kuri pažabos agresorių.
Kodėl JAV pirmiausiai derasi su Rusija?
Ar neramina Putino žodžiai, kad Rusija neplanuoja daryti jokių teritorinių nuolaidų dėl karo Ukrainoje? Kaip vertinate tai, kad Amerikos pasiuntiniai pirmiausia vyksta kalbėtis ir derėtis su Putinu, o ne su Ukraina ar Europos Sąjungos atstovais bei lyderiais?
L. Kasčiūnas: Matote, ar tai neramina, ar ramina, nėra taip svarbu. Realus vaizdas yra toks, kad Putinas bando naudotis dabar susiformavusia derybine platforma savo imperialistiniams interesams įtvirtinti. Aš visiškai pritariu, kad čia nėra jokių realių derybų.
Kalbame ne tik apie Ukrainos reikalus. Kitaip tariant, jie iškart sieja Ukrainos klausimą su visos Europos saugumo sistemos klausimu, jeigu pastebėjote. Jie tai daro visą laiką, čia nieko naujo. 2021 metais, prieš 2022 metų plataus masto įsiveržimą, jie irgi sakė, kad jeigu norite kalbėtis apie taiką, tai padarykime tokią Europos saugumo sistemą, kurioje mes būtume arbitrai.
Ko jie dažniausiai siekia? Kad NATO atsitrauktų, kaip jie sako, iki 1997 metų sienų. Dabar irgi pasirodė informacija, kad jie vos ne reikalauja Suomijos narystės NATO aljanse nutraukimo. Įsivaizduojate, ką tai reiškia? Pasakai tokį reikalavimą, tai aš įsivaizduoju, ką jam Suomija atsakys ir ką visas NATO atsakys, nepaisant to, kad galbūt dabartinė amerikiečių administracija nori kažkokį žaidimą pažaisti.
Kitaip tariant, jeigu įtvirtintume tą rusišką formulę, mes visi būtume kažkokios antros lygos nariai. NATO pajėgų čia nebūtų, jos būtų išvestos į vakarus nuo Berlyno. Tokią formulę, tokį reikalavimą Rusija kelia jau daug dešimtmečių.
Jie bando į tą žaidimą įklampinti. Anksčiau bandydavo įklampinti naivesnius vokiečius, prancūzus prieš 10–15 metų. Dabar bando žaisti su Trumpo administracija. Aišku, turbūt dar papildomai deda ant stalo įvairius ekonominius pasiūlymus. Taip bando įvesti tuos savo tinklus.
Ar yra grėsmė Lietuvai?
Jūs užsiminėte apie Europos saugumo architektūrą, apie kurią kalba Putinas. Ar jo pareiškimuose galima įžvelgti grėsmę Lietuvai?
L. Kasčiūnas: Jeigu kažkas aklai priimtų Putino pasiūlymą? To nebus. Aš tikrai tikiu, kad to nebus. Bet jeigu tai priimtų, reikštų, kad visi NATO pajėgumai gali būti iškelti iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir taip toliau.
Čia yra jo reikalavimas. Formaliai turbūt liktume NATO, bet realiai būtume tokia pilka saugumo zona, buferinė zona. Matyt, jie tai ir siūlo. Tokie pasiūlymai prieštarauja mūsų fundamentaliausiems, esminiams, gyvybiniams valstybės saugumo interesams.
Amerikiečių kariai Lietuvoje
Tačiau ką rodo pastaruoju metu į Lietuvą, Pabradę, atvykusios papildomos amerikiečių pajėgos ir tolesni planai? Ar tai savotiškas atsakas Putinui, rodantis, kad jo reikalavimai lieka tik kalbomis?
L. Kasčiūnas: Taip, amerikiečių buvimas čia yra labai svarbus strategiškai. Aišku, amerikiečiai dar nepabaigė visos savo pajėgumų Europoje peržiūros, todėl laukiame, kaip ten bus. Skamba tokie scenarijai, kad galbūt, jeigu Europa nesutiks su Putinu, bet Amerika sutiks, tada ji pradės žaisti savo pajėgumais. Bet aš netikiu, kad tai įvyks.
Tikrai netikiu, nepaisant to, kad matome labai neišmintingą diplomatiją, iš esmės leidžiančią Putinui mėtyti jaukus Amerikos administracijai. Nepaisant to, manau, kad ši raudona linija nebus peržengta ir amerikiečių tam tikri kontingentai vis tiek liks Europoje. Svarbiausia, kad ne tik su savo konvenciniais pajėgumais, bet ir su savo įgalintojais, tai yra pajėgumais, kurių Europa šią minutę tiesiog neturi.
Bet tokių ženklų, kad jie trauktųsi, kol kas tikrai nėra. Jie riboja savo dalyvavimą, bet nesitraukia. Čia labai svarbu, kad Europa kalbėtų vienu balsu. Dažniausiai problema ir yra, kas tas balsas. Kaip Kissingeris kažkada klausdavo: „Kam paskambinti Europoje?“
Pasakykite, kam paskambinti Europoje? Mes šiek tiek bandėme integruotis, spręsti, bet vis tiek iki galo nėra aišku, kam paskambinti Europoje, kai reikėtų išsiaiškinti, kas tas vienas balsas. Bet kuriuo atveju mums reikia tą vieną balsą turėti.
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