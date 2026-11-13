Laurynas Kasčiūnas: „Kol kas nesame pajėgūs saugoti savo oro erdvės“

„Kol kas nesame pajėgūs jos (oro erdvės – ELTA) saugoti. Todėl, nors planas yra ir pozicijos, kurias reikia įsigyti, numatytos, mes jau pusantrų metų iš esmės stovime vietoje“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė L. Kasčiūnas.
Kasčiūnas: nesame pajėgūs saugoti savo oro erdvę, o įsigijimai nejuda iš vietos
Anot politiko, iš 16 daugiasluoksnės oro gynybos plane numatytų pajėgumų kol kas sudarytos sutartys tik dėl trijų, nors planui įgyvendinti skirta pusė milijardo eurų.
„Kitaip tariant, mes arba miegame, arba tikrai nedarome oro gynybos degančiu prioritetu“, – sakė konservatorius.
Pasak L. Kasčiūno, Lietuvai vis dar trūksta žemame ir vidutiniame aukštyje objektus aptinkančių radarų, identifikavimo, radioelektroninės kovos priemonių bei dronų perėmėjų.
„Arba šioje vietoje įjungiame greitesnę pavarą įsigydami ir pirkdami, ir tikrai sukuriame visą daugiasluoksnės oro gynybos sistemą (...) arba ir toliau kaskart iš esmės panirsime į chaosą, koks buvo prieš keletą dienų“, – akcentavo TS-LKD pirmininkas.
ELTA primena, kad Lietuvoje kuriama integruota antidroninė sistema, kuri sujungtų skirtingas oro erdvės stebėjimo ir dronų naikinimo priemones. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad sistema turėtų būti sukurta iki 2027 m. pabaigos, tačiau tikimasi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau.
Pernai lapkritį Valstybės gynimo taryba (VGT) nusprendė, jog Lietuva per trejus metus privalo sukurti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, į kurią būtų įtrauktos kariuomenė, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) bei Viešojo saugumo tarnyba (VST).
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