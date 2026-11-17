„Saugumo sumetimais institucijos uždarė visą Moldovos Respublikos oro erdvę“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime.
Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais su Ukraina besiribojanti Rytų Europos šalis pranešė apie keletą jos teritorijoje nukritusių dronų.
Pareigūnai paragino Moldovos gyventojus nesiartinti prie įtartinų skraidančių objektų ir neliesti dronų nuolaužų, nes jose gali būti „sprogstamųjų elementų“.
Pranešime socialiniuose tinkluose policija nurodė sulaukusi kelių Kišiniovo ir aplinkinių vietovių gyventojų skambučių, kuriuose pranešama apie sprogimų garsus.
„Beribis Maskvos cinizmas“
Moldovos prezidentė Maia Sandu pasmerkė tai, ką pavadino „beribiu Maskvos vadovų cinizmu“, ir pažadėjo toliau remti Kyjivą.
Šalis nuo 2022-ųjų iki rugsėjo pabaigos užfiksavo 81 oro erdvės pažeidimą, susijusį su Rusijos ar Irano gamybos raketomis bei dronais, iš jų 44 – šiais metais.
Kitos Europos šalys palei rytinį NATO sparną, įskaitant Rumuniją, šiemet taip pat skelbia apie padažnėjusius incidentus, susijusius su dronais.
Moldovoje, kuri ribojasi su Ukraina, taip pat yra Maskvos remiamas separatistinis Padniestrės regionas, kurio didžioji dalis tarptautinės bendruomenės nepripažįsta.
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