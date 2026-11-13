Po dronų pavojaus Baltijos šalyse – Estijos sprendimas: kuria naują perspėjimo sistemą

Apie tai Estijos gynybos ministras Martinas Heremas papasakojo televizijos laidoje, kurią transliuoja ERR.
Pasak jo, nauja gyventojų perspėjimo sistema turėtų būti sukurta per šešis mėnesius.
„Kiekvienam gyventojui galime suteikti išsamesnį situacijos vaizdą. Ne tik įjungti sireną ar išsiųsti kokį nors pranešimą, bet ir suteikti galimybę vaizdžiai pamatyti, ar grėsmė artėja prie Krahvės, Vioru, Kohilos ar Raplos. Remdamiesi šia informacija, žmonės galės patys priimti sprendimus. Tai taip pat padės gerokai sumažinti nerimą“, – sakė M. Herem.
Kuriant sistemą ketinama remtis Ukrainos patirtimi. Šioje šalyje veikia daugybė programėlių, kurios renka ir pateikia tokią informaciją.
„Kai dronas patenka į tam tikro regiono oro erdvę, ten skelbiamas oro pavojus. Šiuo metu perspėjimai jau skelbiami rajonų lygmeniu, o toliau dirbama siekiant sudaryti galimybę įspėjimus skelbti net ir mažesniuose teritoriniuose vienetuose, atsižvelgiant į oro objektų judėjimą“, – paaiškino Ukrainos saugumo ir bendradarbiavimo centro vadovas Dmytro Žmailo.
Štai ką svarsto Estija
Estija šiuo metu svarsto kelis galimus sprendimus. Pasak gynybos ministro patarėjo Mati Tikerpuu, finansavimas jau numatytas, tačiau galutinė projekto kaina priklausys nuo pasirinkto partnerio. Tikimasi, kad sprendimas nebus itin brangus, nes kalbama apie palyginti paprastą programinę įrangą.
Taip pat tikimasi, kad Estijos skubaus perspėjimo per mobiliojo ryšio tinklus sistema, kuri šiuo metu aktyviai bandoma, pradės veikti kitų metų pradžioje. Ši technologija leidžia vos per kelias sekundes pasiekti didelį skaičių žmonių.
Primename, kad lapkričio 11-osios naktį Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojai, Ukrainai atakuojant Rusijos Ust Lugos uostą, gavo perspėjimus apie grėsmę, kad dronai gali įskristi į jų oro erdvę.
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