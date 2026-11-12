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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Turime lįsti po žeme“ – Rusijos valdžios rekomendacijos po Ukrainos dronų smūgių

2026-11-12 15:36 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-12 15:36
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Rusijos įmonės privalo perkelti duomenų apdorojimo centrus (DOC) po žeme, o ne statyti pajėgumus užsienyje, pareiškė Skaitmeninės plėtros ministerijos vadovas Maksutas Šadajevas. „Aišku, kad reikia lįsti po žeme. Rinkdamiesi iš dviejų istorijų – persikėlimo į užsienį arba išėjimo po žeme, žinoma, mes [pasisakome] už tai, kad jie eitų po žeme, o ne relokuotųsi“, – „CNews Forum“ sakė M. Šadajevas. Anot jo, Skaitmeninės plėtros ministerija jau paragino verslą statyti požeminius duomenų centrus.

Rusijos įmonės privalo perkelti duomenų apdorojimo centrus (DOC) po žeme, o ne statyti pajėgumus užsienyje, pareiškė Skaitmeninės plėtros ministerijos vadovas Maksutas Šadajevas. „Aišku, kad reikia lįsti po žeme. Rinkdamiesi iš dviejų istorijų – persikėlimo į užsienį arba išėjimo po žeme, žinoma, mes [pasisakome] už tai, kad jie eitų po žeme, o ne relokuotųsi“, – „CNews Forum“ sakė M. Šadajevas. Anot jo, Skaitmeninės plėtros ministerija jau paragino verslą statyti požeminius duomenų centrus.

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Praėjusio mėnesio pabaigoje žinyba išleido rekomendacijas, kaip apsaugoti DOC nuo ukrainiečių atakų. Dokumente teigta, kad strategiškai svarbius objektus būtina talpinti po žeme, uolose arba bunkeriuose. Be to, centrų savininkams patarta juos fiziškai sustiprinti, kurti rezervines kopijas ir bendradarbiauti su jėgos žinybomis. Ukrainos ginkluotosios pajėgos (UGP) pradėjo daužyti dronais Rusijos DOC spalio mėnesį. Visų pirma, smūgiai teko „Yandex“, VK, „Sber“ ir Federalinės mokesčių inspekcijos objektams. Atakos lėmė didelio masto sutrikimus valstybinių paslaugų, internetinės bankininkystės, taksi tarnybų, pristatymo ir kitų programėlių veikloje.

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Pirmoji idėją patalpinti duomenų centrus išnaudotuose anglies karjeruose spalio 15 dieną iškėlė Kemerovo srities gubernatorius Ilja Serediukas. Jis pabrėžė, kad tai leis sutaupyti kapitalines išlaidas ir pačių centrų aušinimo sistemos sąnaudas. Po to didžiausias Rusijos interneto paslaugų teikėjas „Rostelecom“ pradėjo dirbti ties požeminių DOC kūrimu bendradarbiaudamas su „Nornickel“, teigė „Vedomosti“ šaltinis.

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Sunkumai duomenų centrų statybose: kainuos gerokai brangiau

Remiantis „iKS-Consulting“ skaičiavimais, šiuolaikinis duomenų centras kainuoja vidutiniškai 1,2–1,3 mlrd. rublių (apie 10,7–11,6 mln. eurų) už 1 MW IT paslaugų apkrovos, o toks pat požeminis objektas – 30–40 proc. brangiau. Tai susiję su papildomomis išlaidomis tvirtinimams, hidroizoliacijai, šachtų ventiliacijai, požeminėms gaisro gesinimo ir evakuacijos sistemoms, taip pat keliamaisiais mechanizmais įrangai nuleisti, aiškino „Rental PRO“ direktoriaus pavaduotojas Piotras Pavelka.

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Jeigu situacija dėl atakų prieš duomenų centrus blogės, iki 2031 metų Rusijoje gali būti pastatyta nuo 5 iki 10 požeminių DOC, kurių galia sieks po 5–10 MW, prognozavo nepriklausomas ekspertas Artiomas Semenichinas. Kartu bendrovės „Laisvosios technologijos ir inžinerija“ generalinis direktorius Jevgenijus Virceris pabrėžė, kad toks formatas netaps populiarus dėl statybų sunkumų.

(23 nuotr.)
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