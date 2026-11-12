Hifi metimas su sirena pratęsime atnešė „Paris“ pergalę prieš „Fenerbahče“ Eurolygoje

Šį kartą Prancūzijos sostinės klubo komanda namuose per pratęsimą palaužė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“ (7/4) – 111:109 (23:14, 27:29, 22:29, 20:20, 19:17).
T.J.Warreno užkurti šeimininkai žymiai geriau pradėjo rungtynes ir per pirmą kėlinį pabėgo į priekį (23:14), o antrajame ketvirtyje jau pirmavo 50:35, bet Šaro vyrai solidžiai išėjo į pertrauką – 43:50.
Permainingose rungtynėse trečiajame kėlinyje „Fenerbahče“ jau buvo išsiveržusi į priekį, o prieš lemiamą ketvirtį švieslentė rodė lygybę – 72:72.
Tikra drama vyko paskutinėmis minutėmis – „Paris“ pavyko pabėgti į priekį (92:84), bet Talenas Hortonas-Tuckeris prasidėjus paskutinei minutei mažino atsilikimą iki vieno metimo – 89:92. Netrukus „Paris“ neužpuolė, Shavonas Shieldsas prametė laisvas iš toli, bet Marcusas Binghamas provokavo pražangą ir įmetė vieną baudą – 90:92. Negana to, šeimininkai suklydo, Wade'as Baldwinas lygino rezultatą, o paskutinėje chaotiškoje „Paris“ atakoje keli metimai skriejo pro šalį ir komandos kėlėsi į pratęsimą.
Įspūdingoje pratęsimo dramoje „Fenerbahče“ jau nulaužinėjo rungtynes (102:97), bet 7 taškus iš eilės pelnė Sebastianas Herrera – 103:103. Prasidėjus paskutinei minutei Frankas Ntilikina smeigė tritaškį (106:104), bet gynyboje neatkovojo kamuolio ir Sh.Shieldsas baudomis vėl atstatė lygybę – 106:106.
Vyšnia ant torto fantastiškose rungtynėse tapo lemiamos komandų atakos. F.Ntilikina smeigė tritaškį nuo lentos, po kurio didelė dalis žmonių arenoje griebėsi už galvų. Prancūzas dar paliko „Fenerbahče“ 9 sekundes, bet po pertraukėlės Šaro vyrai truko vos pora sekundžių ir Sh.Shieldsas smeigė tritaškį atgal – 109:109. Paskutines 6 sekundes maksimaliai išnaudojo sunkų vakarą turėjęs N.Hifi, kuris prasiveržė į dešinę pusę ir su sirena pataikė dvitaškį.
Ignas Sargiūnas svečių komandoje žaidė pusaštuntos minutės, per kurias taškų nepelnė (0/1 dvit.), išprovokavo pražangą ir liko be naudingumo balų.
„Paris“: Frankas Ntilikina 22 (4/8 trit., 6/6 baud.), T.J. Warrenas 19 (5/8 dvit.), Jaredas Rhodenas 13, Sebastianas Herrera 12 (3/6 trit.), Nadiras Hifi (3/11 dvit., 1/7 trit., 4 kld.), Tysonas Etienne'as (3/8 trit.) ir Alanas Dokossi (4/4 dvit.) po 11, Mouhamedas Faye 10 (4/4 dvit., 3 per. kam.).
„Fenerbahče“: Talenas Hortonas-Tuckeris 32 (12/14 dvit., 1/5 trit., 5/7 baud., 10 atk. kam., 7 kld., 34 naud.), Wade'as Baldwinas 22 (5/9 dvit., 3/4 trit., 3 per. kam.), Marcusas Binghamas 14 (5/5 dvit., 5 blok., 25 naud.), Shavonas Shieldsas (3/7 trit.) ir Willas Clyburnas (1/5 trit.) po 11, Trentas Forrestas 10.
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