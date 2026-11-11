Čečekovo klubas Čempionų lygos mače nepaliko vilčių Ignatavičiaus ekipai

S. Ignatavičius žaidė 15 min. 57 sek., 4 kartus atakavo vartus ir blokavo 2 varžovų smūgius. D. Čečekovas ant ledo praleido 3 min. 7 sek. ir nepasižymėjo.
Atsakomąsias rungtynes „Fribourg-Gotteron“ namie žais lapkričio 18 d. ir prieš tas rungtynes turės 5 įvarčių pranašumą.
Aukščiausioje Slovakijos ledo ritulio lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku išvykoje po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš „HK Duklą Michalovcę“. Lietuvis žaidė 24 min. 8 sek., 2 kartus atakavo vartus, atliko jėgos veiksmą ir blokavo 3 varžovų smūgius.
„HC Prešov“ (7 tšk.) lieka paskutinė – 12-a.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ be Dovydo Juknos išvykoje 1:5 pralaimėjo prieš „Sioux Falls Stampede“ klubą.
„Fargo Force“ (24 tšk.) vis dar pirmauja 8 komandų Vakarų konferencijoje.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.