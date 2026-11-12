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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijai apkaltinus, kad per Baltijos šalis leidžiami dronai – Ukraina atkirto

2026-11-12 10:04 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 10:04
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Ukrainos užsienio reikalų ministerija (URM) nepagrįstais pavadino Rusijos teiginius, kad Ukraina naudojasi Baltijos šalių oro erdve rengdama dronų smūgius Rusijoje.

Dronas „Geran-2“ (nuotr. Telegram)
GALERIJA (34)

Ukrainos užsienio reikalų ministerija (URM) nepagrįstais pavadino Rusijos teiginius, kad Ukraina naudojasi Baltijos šalių oro erdve rengdama dronų smūgius Rusijoje.

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Apie tai socialiniame tinkle „X“ paskelbė Ukrainos URM atstovas spaudai Heorhijus Tychyjus, pranešė „Ukrainska pravda“.

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Drono sprogimo vieta Pasvalio rajone

Ukrainos URM paneigė Rusijos teiginius, kad dronų smūgiams naudojama Baltijos šalių oro erdvė

Jis patikino, kad Ukrainai niekada nebuvo duotas leidimas naudotis Baltijos šalių oro erdve, nes Kyjivas tokio leidimo niekada neprašė.

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H. Tychyjus parašė, kad Ukraina vykdo ilgojo nuotolio smūgius prieš teisėtus taikinius Rusijoje, o jos dronai skrenda per Rusijos oro erdvę.

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„Incidentų gali kilti, kai Rusija elektroninės kovos priemonėmis priverčia dronus pakeisti kursą savo oro erdvėje“, – teigė H. Tychyjus. 

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Pasak jo, dėl naujausio ir ankstesnių incidentų Ukraina palaiko glaudžius ryšius su partneriais Estijoje ir kitose Baltijos šalyse.

„Savaime suprantama, kad vienintelė tokių incidentų priežastis yra Rusijos agresija prieš Ukrainą. Taip pat verta priminti, kad kiekvienas Ukrainos ilgojo nuotolio smūgis yra atsakas į Rusijos terorą prieš mūsų žmones, miestus ir civilinę infrastruktūrą. Bet kokie Rusijos propagandos mėginimai suversti kaltę Ukrainai ar Baltijos šalims yra absurdiški“, – parašė atstovas spaudai.

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Jis padėkojo partneriams Estijoje ir kitose Baltijos šalyse už tai, kad jie pritaria tokiam padėties vertinimui ir remia Ukrainą.

Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas anksčiau pareiškė, kad jo šalis nedavė leidimo dronams skristi per jos oro erdvę.

Naktį į lapkričio 11 d. Ukrainai puolant Rusijos Ust Lugos uostą, Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojai gavo perspėjimus apie galimą dronų įsiveržimą į šių šalių oro erdvę. Naktį į trečiadienį neatpažintas bepilotis orlaivis taip pat, regis, pažeidė Suomijos oro erdvę virš rytinės Suomijos įlankos dalies.

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