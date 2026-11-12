Šaltinių teigimu, susitarimas pasiektas Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) posėdyje.
Naujuosius sąrašus dar turės galutinai patvirtinti ES Užsienio reikalų taryba, posėdžiausianti Briuselyje pirmadienį.
Sąrašuose – bankai ir šešėlinį laivyną remiančios bendrovės
„Į sankcijų sąrašus už veiksmus prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę bus įtraukta 12 asmenų ir 101 juridinis asmuo. Tarp šio 101 subjekto yra 50 Rusijos bankų“, – sakė „Evropeiska pravda“ šaltinis.
Naujos sankcijos taip pat bus taikomos kelioms bendrovėms, remiančioms Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno veiklą.
Dar 30 asmenų ir vienas subjektas bus įtraukti į sąrašus pagal sankcijų režimą, nukreiptą prieš Rusijos hibridinį karą. Kitas subjektas bus sankcionuotas pagal ES kibernetinių sankcijų režimą.