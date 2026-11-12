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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ES ambasadoriai preliminariai sutarė dėl sankcijų 50 Rusijos bankų

2026-11-12 09:53 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-12 09:53
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Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ambasadoriai trečiadienį preliminariai sutarė paskelbti sankcijas 145 asmenims ir subjektams, susijusiems su Rusijos agresija prieš Ukrainą, kibernetinėmis atakomis ir hibridiniu karu, praneša ukrainiečių portalai „Ukrainska pravda“ ir „Evropeiska pravda“.

Europos Sąjungos vėliava. Asociatyvi archyvo nuotrauka (Žygimantas Gedvila / ELTA).

Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ambasadoriai trečiadienį preliminariai sutarė paskelbti sankcijas 145 asmenims ir subjektams, susijusiems su Rusijos agresija prieš Ukrainą, kibernetinėmis atakomis ir hibridiniu karu, praneša ukrainiečių portalai „Ukrainska pravda“ ir „Evropeiska pravda“.

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Šaltinių teigimu, susitarimas pasiektas Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) posėdyje.

Naujuosius sąrašus dar turės galutinai patvirtinti ES Užsienio reikalų taryba, posėdžiausianti Briuselyje pirmadienį.

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Sąrašuose – bankai ir šešėlinį laivyną remiančios bendrovės

„Į sankcijų sąrašus už veiksmus prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę bus įtraukta 12 asmenų ir 101 juridinis asmuo. Tarp šio 101 subjekto yra 50 Rusijos bankų“, – sakė „Evropeiska pravda“ šaltinis.

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Naujos sankcijos taip pat bus taikomos kelioms bendrovėms, remiančioms Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno veiklą.

Dar 30 asmenų ir vienas subjektas bus įtraukti į sąrašus pagal sankcijų režimą, nukreiptą prieš Rusijos hibridinį karą. Kitas subjektas bus sankcionuotas pagal ES kibernetinių sankcijų režimą.

indeliai.lt

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