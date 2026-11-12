Sprogimas Sankt Peterburge: pranešama apie karininko žūtį

Pranešama, kad žuvo Rusijos ginkluotųjų pajėgų pulkininkas, galimai karinis lakūnas.
Ši informacija nėra oficialiai patvirtinta.
Sprogimas Sankt Peterburge
„Moscow Times“, remdamiesi kitais šaltiniais, skelbia, kad automobilis sprogo lapkričio 12 d. ryte.
Sprogstamasis įrenginys buvo pritvirtintas prie automobilio apačios ir nuotoliniu būdu detonuotas tuo metu, kai pulkininkas išvažinėjo iš kiemo.
Automobilis sprogo šalia parduotuvės ir degalinės. Po įvykio eismas buvo užblokuotas.
Įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos.
Oficialiai apie šį incidentą teisėsaugos institucijų ir Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos atstovai kol kas nekomentavo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.