Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sprogimas Sankt Peterburge: pranešama apie karininko žūtį

2026-11-12 07:55 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-12 07:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sankt Peterburge sprogo automobilis, kuriuo važiavo rusų karininkas, skelbia UNIAN.

Sprogimas Sankt Peterburge: pranešama apie karininko žūtį (stop kadras)

Sankt Peterburge sprogo automobilis, kuriuo važiavo rusų karininkas, skelbia UNIAN.

REKLAMA
7

Pranešama, kad žuvo Rusijos ginkluotųjų pajėgų pulkininkas, galimai karinis lakūnas.

Ši informacija nėra oficialiai patvirtinta.

Sprogimas Sankt Peterburge

„Moscow Times“, remdamiesi kitais šaltiniais, skelbia, kad automobilis sprogo lapkričio 12 d. ryte.

Sprogstamasis įrenginys buvo pritvirtintas prie automobilio apačios ir nuotoliniu būdu detonuotas tuo metu, kai pulkininkas išvažinėjo iš kiemo.

Automobilis sprogo šalia parduotuvės ir degalinės. Po įvykio eismas buvo užblokuotas.

Įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos.

Oficialiai apie šį incidentą teisėsaugos institucijų ir Rusijos Federacijos Gynybos ministerijos atstovai kol kas nekomentavo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Šlapias taškas iš jo liko
Šlapias taškas iš jo liko
2026-11-12 08:10
Čia tas kur metė bombas ant vaikų darželiu ir mokyklu
Atsakyti
Krabas
Krabas
2026-11-12 07:58
Sovietinės Putino svertas kiaulės reikia toliau naikinti.
Atsakyti
Zakristijonas
Zakristijonas
2026-11-12 08:03
Dar vienas rusų nacistinis išgama iškeliavo pas kabzoną.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų