Witkoffas ir Kushneris jau Maskvoje: laukia susitikimas su Putinu

Ukrainos dronai 8 valandas atakavo didžiausią Rusijos naftos perdirbimo gamyklą
Trečiadienį dronai daugiau kaip aštuonias valandas puolė Rusijos Omsko miestą, kuriame veikia didžiausia šalies naftos perdirbimo gamykla, pranešė vietos pareigūnai ir stebėsenos kanalai. Apie tai rašo „Kyiv Independent“.
Sibiro miestas yra maždaug už 2 500 kilometrų nuo rytinės Ukrainos sienos.
Omsko srities gubernatorius Vitalijus Chocenka trečiadienį pranešė, kad regioną puola Ukrainos dronai, ir paragino gyventojus likti patalpose. Oro pavojaus sirenos mieste kaukė daugiau kaip aštuonias valandas. Vietos „Telegram“ kanalai pranešė, kad regiono oro erdvė buvo uždaryta, mobiliojo interneto veikimas apribotas.
Gyventojai pranešė, kad per ataką kilo gaisras netoli Omsko naftos perdirbimo gamyklos, skelbia nepriklausomas Rusijos „Telegram“ kanalas „Astra“. Šio kanalo atvirojo šaltinio žvalgybos (OSINT) analizė patvirtino, kad netoli gamyklos kilo gaisras, tačiau tikslūs atakos taikiniai ir žalos mastas kol kas neaiškūs.
V. Chocenka sakė, kad avarinės tarnybos išsiųstos į visas vietas, kurias paveikė krentančios dronų nuolaužos, tačiau nenurodė, kokie objektai buvo apgadinti.
Gyventojai taip pat pranešė, kad po smūgių kai kuriuose rajonuose dingo elektra.
Omsko naftos perdirbimo gamykla yra didžiausia Rusijoje pagal naftos perdirbimo pajėgumus. Valstybinei energetikos milžinei „Gazprom“ priklausančios gamyklos pajėgumas – daugiau kaip 21 mln. tonų žalios naftos per metus.
Omsko gamykloje pagaminamas kas šeštas litras Rusijoje suvartojamo benzino ir dyzelino.
Ukrainos pajėgos anksčiau jau du kartus puolė šią gamyklą – 2026 m. liepą ir spalį.
Po liepos atakos Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad gamykloje gaminami įvairių rūšių degalai, tepalai ir naftos chemijos produktai, ji tiekia produkciją Rusijos kariuomenei.
Ukrainai sėkmingai kuriant vietos gamybos ilgojo nuotolio dronus, pažeidžiami tapo ir toli Rusijos užnugaryje esantys taikiniai, tokie kaip Omsko gamykla.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis ilgojo nuotolio atakas įvardijo kaip vieną stipriausių Ukrainos spaudimo Rusijai priemonių.
Vos kelios valandos po derybų – rusų balistinių raketų puolimas prieš Kyjivą
Praėjus kelioms valandoms po antrosios JAV tarpininkaujamų taikos derybų dienos pabaigos Abu Dabyje, naktį į ketvirtadienį Rusija paleido balistines raketas į Ukrainos sostinę.
Derybos baigėsi be reikšmingo proveržio.
Kaip pranešė įvykio vietoje buvę „Kyiv Independent“ žurnalistai, apie 1 val. nakties Kyjive nugriaudėjo sprogimai.
Likus vos kelioms minutėms iki sprogimų, Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad regiono link skrenda Rusijos balistinės raketos. Nepraėjus nė 30 minučių, žurnalistai pranešė apie dar vieną sprogimų virtinę šiaurės vakarinėje miesto dalyje.
Miesto puolimas tęsiasi, tikslesnės informacijos apie atakų taikinius kol kas nėra.
Prasidėjus šildymo sezonui, Rusija nuolat puola Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus, smogdama energetikos ir transporto infrastruktūrai.
Ukraina tikėjosi, kad derybos Abu Dabyje paskatins Rusiją mažinti įtampą, tačiau vienintelis konkretus po jų paskelbtas rezultatas buvo dar vienas apsikeitimas belaisviais.
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Witkoffas ir Kushneris jau Maskvoje: laukia susitikimas su Putinu
JAV pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris ketvirtadienio rytxą atvyko į Maskvą. Kaip skelbia rusų agentūra TASS, jie nusileido Vnukovo oro uoste, juos ten pasitiko Vladimiro Putino įgaliotinis Kirilas Dmitrijevas.
Maskvoje S. Witkoffas ir J. Kushneris susitiks su V. Putinu, o vėliau keliaus į Dubliną, kur informuos Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį apie derybų rezultatus.