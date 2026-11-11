Gitanas Nausėda susitiko su Volodymyru Zelenskiu: aptarė bendrą dronų gamybą

Lietuvos vadovas pabrėžė, kad susitarimas dėl bendros dronų gamybos turi būti kuo greičiau paverstas konkrečiais rezultatais, skelbia Prezidentūra.
Lapkričio pradžioje Vilnius pateikė pasiūlymą dėl bepiločių orlaivių ir kovos su jais sistemų bendros gamybos Lietuvoje. Pirmaisiais gamybos metais Lietuva įsipareigoja skirti 200 mln. eurų, o iki 2030-ųjų – ne mažiau kaip 800 mln. eurų.
„Svarbu kuo greičiau susitarti dėl Lietuvos pasiūlymo ir pradėti jį įgyvendinti. Tam reikalingas tvarus ir ilgalaikis finansavimas pasitelkiant nacionalines ir ES lėšas. Lietuva yra įsipareigojusi kasmet Ukrainos karinei paramai skirti 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto“, – sakė G. Nausėda.
Lietuvos prezidentas akcentavo, kad nuspėjamas ir ilgalaikis Ukrainos finansavimas yra visos Europos saugumo ir bendros atsakomybės klausimas.
Jis taip pat pabrėžė būtinybę kuo greičiau rasti patikimą sprendimą dėl papildomų Ukrainos finansavimo poreikių 2027 metais bei būsimoje daugiametėje finansinėje programoje 2028–2034 metais. Šalies vadovas pažymėjo, jog parama Ukrainai neturi būti mažinama ir ateityje.
Siūlomas 100 mlrd. eurų Ukrainos rezervas, anot G. Nausėdos, yra minimali būtina suma, kuri turi būti išsaugota Ukrainai atstatyti ir su naryste Europos Sąjungoje susijusioms reformoms finansuoti kitoje daugiametėje finansinėje programoje.
Aptardamas Abu Dabyje vykusį derybų komandų susitikimą, Lietuvos vadovas pabrėžė, kad prasmingos derybos dėl taikos susitarimo gali prasidėti tik Rusijai nutraukus karą Ukrainoje ir įtvirtinus paliaubas.
Anot Lietuvos vadovo, bet koks taikos susitarimas privalo užtikrinti patikimas saugumo garantijas Ukrainai. Sprendimai dėl Ukrainos negali būti priimami be Ukrainos, kaip ir sprendimai dėl Europos – be visapusiško Europos dalyvavimo.
„Lietuva ir toliau tvirtai rems Ukrainos pastangas pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainos sąlygomis. Mūsų įsipareigojimas teikti ir telkti visą įmanomą paramą Ukrainai, stiprinant jos gynybinius pajėgumus ir derybinę poziciją, išlieka nepajudinamas“, – pabrėžė Lietuvos vadovas.
G. Nausėda su V. Zelenskiu susitiko Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo, kuris vyks lapkričio 12 dieną Dubline, paraštėse.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.