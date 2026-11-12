Prezidentas su Europos lyderiais Dubline aptars saugumą, paramą Ukrainai ir dirbtinį intelektą

Šalies vadovas lapkričio 11–13 dienomis dalyvaus Europos politinės bendrijos (EPC) ir neformaliame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimuose.
EPC susitikime ketvirtadienį daugiausia dėmesio bus skiriama Europos saugumui ir gynybai, kovai su hibridinėmis bei kibernetinėmis grėsmėmis, demokratijų apsaugai ir paramai Ukrainai.
Penktadienį vyksiančiame neformaliame EVT susitikime Europos lyderiai diskutuos apie DI reikšmę Bendrijos konkurencingumui, technologiniam savarankiškumui ir saugumui, taip pat iššūkius, kylančius sparčiai vystantis šioms technologijoms.
Kaip skelbė BNS, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paragino Bendrijos valstybes nares kolektyviai prisidėti prie Ukrainos finansavimo 2027 metais ir paprašė EVT vadovo Antonio Costos įtraukti šį klausimą į susitikimo darbotvarkę.
Briuselio vertinimu, kitąmet Ukrainai trūks apie 70 mlrd. eurų, iš kurių maždaug 45 mlrd. eurų turėtų padengti ES.
Taip pat ketvirtadienį Dubline Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiks su JAV pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu.
Susitikimas numatytas po JAV atstovų vizito Maskvoje, kur jie susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
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